Mundial Sub 20: Corea del Sur termina el sueño de Kendry Páez y Ecuador, y será rival de Nigeria en cuartos

Corea del Sur dio el golpe en Santiago del Estero y eliminó a la Ecuador de Kendry Páez y compañía. Fue triunfo del seleccionado asiático por 3-2 por los octavos de final del Mundial Sub 20. De esta manera, será rival en cuartos de Nigeria, la selección que sacó del camino a la anfitriona Argentina.

Los surcoreanos venían de terminar en el segundo lugar del Grupo F de competencia (superados por Gambia). Mientras que los ecuatorianos también habían terminado como escoltas, pero del grupo B (por detrás de Estados Unidos). Por lo cual, se mostraba en la previa como uno de los partidos más parejos de los octavos de final.

Un buen primer tiempo de Corea del Sur con buenos ataques marcó diferencias en el primer tiempo con los goles de Lee Young-jun y Jun-Ho Bae. Éste último marcó uno de los mejores tantos de los octavos de final por una gran definición en donde dejó pagando tanto al arquero Gilmar Napa como al defensor Daniel de la Cruz.

Ecuador reaccionó antes del final del primer tiempo. Luego de una revisión de VAR, el árbitro cobró penal y Justin Cuero lo cambió por gol para el descuento 1-2. Sin embargo, en el comienzo de la segunda parte, Seok-Hyun Choi marcó el 3-1 para darle a Corea del Sur una ventaja importante en el partido.

Ecuador reaccionó, pero no le alcanzó

Pese a esto, el seleccionado dirigido por Miguel Bravo no se entregó y llegó al descuento de la mano de Sebastián González a los 84 minutos de juego. Y en la parte final, lo fue a buscar como sea, siempre con Kendry Páez, la gran figura que tiene ahora Chelsea, como el encargado de llevar el balón al área. No le alcanzó a los ecuatorianos, que no podrán repetir lo conseguido en el Mundial de 2019 cuando fueron terceros.

Precisamente, en aquel entonces, Corea del Sur fue su verdugo y llega a cuartos de final para seguir haciendo historia para el fútbol asiático en el Mundial Sub 20. Ya llegaron a la final en 2019, pero ahora, por lo bajo, avisan a los demás equipos que están para cosas importantes. Ahora, enfrentarán a Nigeria el próximo domingo.