El caso de Luis Rubiales sigue avanzando en la justicia independientemente de los procedimientos que le puedan aplicar las diferentes entidades en las que ejercía alguna tarea, ya sea la Real Federaciones Española de Fútbol, la UEFA o incluso la FIFA. Pues Jennifer Hermoso se sumó a la causa abierta por la Fiscalía que está trabajando en el desarrollo legal del asunto.

Al respecto, quien explicó cuál es la situación del presidente de la RFEF fue Emilio Cortés, Catedrático en Derecho Penal, en una conversación que mantuvo este jueves con la radio Cadena Cope. Allí explicó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ofreció a la jugadora la posibilidad de que denuncie por un delito de agresión sexual.

”Desde la ley del sí o sí la palabra abuso sexual desaparece y es agresión sexual, que suena peor que el abuso y que va desde la violaciones clásicas hasta este tipo de cosas”, expresó el profesional a raíz de como ha sido caratulado el caso del beso que Luis Rubiales le propinó a Jennifer Hermoso en la entrega de las medallas de la Copa del Mundo Femenina.

Además, contó cuáles pueden ser las penas legales para Rubiales: “Lógicamente, las penas más altas de cárcel no se aplican por la jurisprudencia en este tipo de casos. Por eso el legislador ofrece una horquilla de 1 a 4 ó 1 a 5, para que en atención a las circunstancias concretas se imponga una pena más grave o una pena menos grave. Evidentemente un acto así no va a justificar un acto en prisión”.

No obstante, aclaró que tampoco se puede descartar que el imputado vaya a la cárcel dependiendo cómo progrese la investigación: ”Si finalmente hubiera una condena, lo razonable es que estaría por debajo de los dos años. Él no tiene antecedentes, por lo menos que se sepa, y por tanto, en el caso de que sea sancionado a una pena privativa de libertad lo normal es que no la cumpla”.