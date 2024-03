Es una valoración personal por supuesto, pero sorprende por los nombres que aparecen en la lista. Desde Europa repasan las peores incorporaciones en la historia moderna del PSG en una tabla donde surgen nombres como Gianluigi Buffon, David Beckham y hasta el de Marcelo Gallardo. En tiempos de cambio por París, se recuerdan una serie de hojas de vida que llegaron al Parque de Los Príncipes con la promesa de brillar y que se fueron sin el éxito deseado.

Todo pertenece al Diario AS de Madrid. El medio arma un foto relato donde se habla de esos fichajes llamados a llevar al PSG a otra dimensión y que se quedaron en un sueño. Se habla de Marcelo Gallardo, Buffon, Beckham e incluso de otros nombres como Diego Lugano, Hatem Ben Arfa y hasta Eric Maxim Choupo-Moting. Se tiene en cuenta el dinero pagado, números, tiempo de estadía y lugar de desembarco tras firmas la salida. El Muñeco, dentro de una singular lista negra de estrella en el Parque de Los Príncipes.

“El ex de River Plate no cuajó en el PSG…No consiguió ningún título importante. La siguiente temporada se marchó al DC United”, el resumen general de AS alrededor del paso del Muñeco por un Parque de Los Príncipes donde llegó desde River Plate en enero del 2007. La aventura duró apenas un año y en medio de un club más que distante al que domina Qatar por estas fechas. Mucho ha cambiado en la Ligue 1 cuando miramos al pasado.

¿Cómo le fue al Muñeco en París? Si vamos a los números encontramos 31 partidos, 2 goles y una salida a DC United de la MLS que se entendía como el mejor de los devenires para todos. Gallardo coincidió en su paso por la capital gala con nombres como Mario Yepes, Jerome Rothen o el mítico Pauleta. También vio crecer a un David N’Gog que suponía la gran promesa del club por esas fechas. No fue un año sencillo en lo colectivo.

Y es que aquel PSG cerró la peor racha de encuentros sin victorias de la temporada. Un total de 12 partidos y donde incluso se cayó de manera consecutiva en 4 batallas. Eso sí, el Parque de Los Príncipes registró la entrada más alta de la temporada (40.000) en una caída frente al Lorient por 2-3 en París. El resultado final fue quedar 15 en una tabla de 20 y a solo 9 unidades de la zona roja. El 28 de enero del 2008 el Muñeco se iba a Washington y el resto es historia.

La Copa del Muñeco

Por supuesto hasta aquí el balance es negativo. Pero repetimos que hablamos de un PSG distinto en todos los sentidos al que vemos por estas fechas. Pese a todo lo dicho Gallardo pudo hacer parte de aquel plantel que ante Lens y en un 29 de marzo del 2008 vencería por 2-1 en el Stade De France. El Muñeco ya estaba en USA, pero llegó a disputar tres partidos de aquel certamen.

¿Buffon y Beckham?

Los fallos del italiano en aquella eliminatoria de octavos ante Manchester United en 2020 le valen para ser incluido en dicha lista negra del Diario AS. Solo 12 meses duró Gigi en una capital gala que le reemplazaría con un tal Gianluigi Donnarumma. En cuanto al Spyce Boy, se le señala por sus apenas 14 partidos de la temporada 2012/2013. Se iría ovacionado por la afición del Lyon en aquella noche donde dejó el fútbol entre lágrimas. ¿Injusto? Que cada uno saque sus conclusiones.