El catalán repasó lo que fue vivir de primera mano una de las rivalidades más grandes de todos los tiempos. No entiende a Messi sin CR7.

Pep Guardiola fue tajante y sincero a lo largo de las últimas horas. El mítico entrenador de clubes como Manchester City, Bayern de Múnich o Barcelona habló con Romário de una carrera que se ha detenido después de una década en la Premier League. Tuvo tiempo para hablar de todo tipo de temas y hasta para describir en 10 palabras lo que fue la rivalidad entre Cristiano Ronaldo y Lionel Andrés Messi.

“Creo que se ayudaron mutuamente mucho a mantener ese nivel. Si Messi no hubiera tenido a Cristiano, y Cristiano no hubiera tenido a Messi, tal vez habrían tenido temporadas ligeramente menos impresionantes. Estaban constantemente mirando lo que hacía el otro”, palabras de Guardiola en su charla con Romário. No duda que se trata de los mejores jugadores de este siglo.

Consultado por qué nunca intentó fichar a Lionel Andrés Messi para Bayern de Múnich o Manchester City, Guardiola fue sincero alrededor de la duda que siempre recorría su cabeza a la hora de tratar este tipo de cuestiones. Su barcelonismo puro y su deseo de ver triunfar al club del que siempre ha sido hincha, vitales para entender por qué nunca se dio esta posibilidad según sus propias explicaciones.

“Nunca le llamé. Soy del Barça, prefería que siguiera allí… No recuerdo que perdiera un solo partido en los entrenamientos”, más reflexiones de Guardiola alrededor de sus tiempos en donde por la ciudad de Barcelona tenía que competir con Cristiano Ronaldo. Entiende que el fútbol llegó a un pico de rendimiento con su rivalidad que difícilmente veamos en el futuro.

Guardiola alabó por todo lo alto su Barcelona con Messi: GETTY

Recordemos que Guardiola estuvo cerca de fichar al propio Cristiano Ronaldo en el 2021. El futbolista tenía todo prácticamente arreglado con Manchester City hasta que una llamada de Sir Alex Ferguson cambió todo. Tras ello, el portugués regresó a los Diablos Rojos de la Premier League en un último intento por evitar la crisis a gran escala que ha sufrido el gran rival de Pep en su paso por Inglaterra.

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Roberto Martínez defendió a CR7

“Cristiano es probablemente una de las figuras más emblemáticas. No creo que volvamos a ver a otro jugador de esa dimensión en Portugal… Su motivación no era ganar el Balón de Oro; su motivación era ser mejor al día siguiente. Su compromiso con el juego es inigualable”, revelaba igualmente el exentrenador de Portugal después de todos los acontecimientos de las últimas semanas.

Lejos de bajarle el precio a quien fuese el máximo goleador de su ciclo, Roberto Martínez habló de Cristiano Ronaldo como una figura irrepetible para el fútbol de élite. Ni mucho menos entiende que solamente sea el mejor portugués de todos los tiempos: “Estamos hablando de un jugador al nivel de Lionel Messi, Maradona, Johan Cruyff: esos son los números de un jugador como Cristiano”.

Datos claves

Pep Guardiola afirmó en charla con Romário que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo se ayudaron mutuamente.

afirmó en charla con que y se ayudaron mutuamente. Guardiola reveló que nunca llamó a Messi para ficharlo por el Bayern de Múnich o Manchester City .

reveló que nunca llamó a para ficharlo por el o . Roberto Martínez comparó a Cristiano Ronaldo con Lionel Messi, Maradona y Johan Cruyff.