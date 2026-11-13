Es cuestión de tiempo para que Mauricio Pochettino sea anunciado como el nuevo entrenador del Manchester United. La salida de Michael Carrick ya es oficial en un conjunto que apostará por el argentino como su enésimo salvador tras la salida de Sir Alex Ferguson. Pep Guardiola es la prioridad de Estados Unidos a la hora de buscar un nuevo seleccionador. Si el ex-Barcelona no acepta, se buscará a otro estratega ibérico.

Las informaciones publicadas por The Athletic confirman el interés de Estados Unidos en Guardiola. Se le ve como el entrenador ideal para comandar una generación de futbolistas que en el verano del año 2030 esperan poder pelear por algo más que superar la primera fase de la Copa del Mundo. En caso de que el catalán no quiera unirse al soccer, gusta sobremanera el nombre de Roberto Martínez.

El exentrenador de selecciones como Portugal o Bélgica tiene experiencia de sobra en cuanto al panorama FIFA se refiere. Maneja el inglés de manera perfecta tras muchos años trabajando en la Premier League de Inglaterra de la mano de clubes como Everton o Wigan Athletic. Guardiola tiene la prioridad en este sentido y se espera que las charlas empiecen lo más pronto posible para saber qué tan viable es su llegada a Norteamérica.

Descartan por el medio de comunicación que Guardiola de momento pudiese entrenar incluso durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en el año 2028. Estados Unidos espera que para dicha fecha sea Steve Cherundolo quien asuma el rol que podría haberle caído a Mauricio Pochettino. Se quiere a Guardiola meramente enfocado en la selección mayor y en el desarrollo de los jóvenes talentos que para la próxima década tendrán que comandar a USA.

Roberto Martínez, la alternativa a Guardiola en Estados Unidos: GETTY

Roberto Martínez es la alternativa que surge con fuerza. Este se encuentra sin trabajo tras el final de la última edición de la Copa del Mundo y donde dirigió a la Portugal de Cristiano Ronaldo. Cuando se haga oficial la salida de Mauricio Pochettino empezarán los trabajos para saber quién comandará a los norteamericanos durante el Mundial del Centenario.

Publicidad

Pochettino dirigirá a USA en Fecha FIFA

Las informaciones de The Athletic dan por hecho que Mauricio Pochettino dirigirá al Manchester United contra el Liverpool. Pero esto no le impedirá despedirse de la selección de Estados Unidos durante esta Fecha FIFA. Esperan en el medio de comunicación que el argentino dirija los encuentros frente a Haití para no generar un escenario más que convulso en cuanto a la selección mayor se refiere.

Recordemos que el próximo fin de semana los Diablos Rojos estarán visitando Anfield en una nueva edición del clásico inglés. También que lo harán en posiciones de descenso tras un inicio de temporada para el olvido en todos los sentidos. Si nada se tuerce, Mauricio Pochettino será el nuevo entrenador de un gigante en horas bajas que ya no puede permitirse más pasos en falso.

Datos claves

Roberto Martínez es la alternativa de Estados Unidos si Pep Guardiola rechaza el banquillo.

es la alternativa de si rechaza el banquillo. Steve Cherundolo dirigiría a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 .

dirigiría a en los . Mauricio Pochettino dirigirá a Estados Unidos ante Haití antes de asumir en Manchester United