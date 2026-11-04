El portugués hace cuentas pensando en llegar a los 1000 goles antes de que termine el año. CR7 necesita un gran promedio.

Cristiano Ronaldo hace cuentas pensando en llegar a los 1000 goles antes de que termine el año 2026. El delantero portugués espera por una seguidilla de partidos que definirán si podrá o no conseguir su gran objetivo a nivel individual de la temporada. En este momento las estadísticas hablan de que necesita de un promedio de 3 goles cada dos partidos para poder conseguir finalmente el millar de gritos sagrados. Arabia Saudita será su gran aliado.

Como mucho, Cristiano Ronaldo podrá disputar un total de 12 partidos más en lo que queda del año 2026. Todo dependerá de si finalmente es convocado nuevamente con la selección de Portugal tras sus encontronazos con Jorge Jesus en el último parón de selecciones de la Nations League. Dinamarca y Gales serán los últimos oponentes del equipo luso en la fase de grupos.

Al portugués le hacen falta 15 goles para llegar a los 1000. A un posible doble compromiso con la selección nacional se le suman otros 7 partidos de la liga local y dos de la AFC Champions League Elite. Al-Nassr será el principal punto de disputa de sus encuentros antes de que llegue el año 2027 pensando en llegar a un récord que no tiene precedentes en el fútbol de más alto nivel.

Teniendo en cuenta cómo puede tener un máximo de 12 partidos por delante y necesita 15 goles, las estadísticas hablan de un Cristiano Ronaldo que necesita de un promedio de 3 goles por cada 2 partidos que dispute para superar los 1000 tantos de manera oficial. Manteniendo este ritmo anotaría 18 antes de que termine el año y se pondría con 1.003 anotaciones oficiales desde que comenzase su carrera en Sporting de Lisboa.

CR7 neceista todavía 15 goles para llegar a los 1000: GETTY

El futuro de esta racha empezará a definirse este viernes con la posible convocatoria a la selección de Portugal. Será el primer paso que tendrá que dar o no Cristiano Ronaldo para contar con la mayor cantidad de partidos posibles antes de que termine el año. Recordemos que termina contrato en el año 2027 con Al-Nassr y que todavía no ha definido su futuro de cara a la próxima temporada.

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Los partidos que le quedan a Cristiano Ronaldo en 2026

Dinamarca : 14 de noviembre – UEFA Nations League (Selección de Portugal)

: 14 de noviembre – UEFA Nations League (Selección de Portugal) Gales : 17 de noviembre – UEFA Nations League (Selección de Portugal)

: 17 de noviembre – UEFA Nations League (Selección de Portugal) Al-Qadsiah : 20 de noviembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

: 20 de noviembre – Saudi Pro League (Al-Nassr) Al-Sadd : 24 de noviembre – AFC Champions League Elite (Al-Nassr)

: 24 de noviembre – AFC Champions League Elite (Al-Nassr) Al-Okhdood : 29 de noviembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

: 29 de noviembre – Saudi Pro League (Al-Nassr) Al-Ittihad : 4 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

: 4 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr) Al-Gharafa : 8 de diciembre – AFC Champions League Elite (Al-Nassr)

: 8 de diciembre – AFC Champions League Elite (Al-Nassr) Al-Shabab : 13 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

: 13 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr) Al-Orobah : 17 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

: 17 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr) Al-Khaleej : 21 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

: 21 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr) Damac: 25 de diciembre – Saudi Pro League (Al-Nassr)

Datos claves