Pochettino era una amenaza para el futuro de la Selección Colombia y no solo por Castañeda. Tenia en su mira a otro talento del FPC.

El futuro de la selección de los Estados Unidos de Norteamérica pronto no pasará por Mauricio Pochettino. Un giro de 180° que podría terminar hasta con Pep Guardiola dirigiendo al combinado de Concacaf. De manera inesperada y para sorpresa de muchos puede que hasta la Selección Colombia se vea beneficiada si es que el Manchester United consigue la llegada del ex estratega del Tottenham.

Todo pasa por entender las jóvenes promesas que el entrenador argentino venía siguiendo de cara a la selección de Estados Unidos. Tras haber convocado al centrocampista Santiago Castañeda, Colombia temía por el futuro de otra joya del fútbol nacional que podría recibir el llamado de USA para representar al equipo norteamericano en lugar de a los cafeteros. Si Pochettino se va, como mínimo se retrasarán los tiempos y acciones de cara a su posible convocatoria.

Hablamos del zaguero central de Deportivo Cali Fernando Álvarez. Las informaciones de las últimas semanas apuntaban a un interés concreto por parte de Pochettino de convocarlo lo más pronto que tarde para la selección de Estados Unidos. Después de toda la trama Castañeda hubiera sido un duro golpe para Colombia. Lo que ocurrió con el volante del Paderborn nacido en Tampa genera un revuelo en la Federación sudamericana que ahora el Manchester United podría evitar que aumentase.

El presente de Fernando Álvarez en Deportivo Cali es más que positivo desde la llegada del entrenador venezolano Rafael Dudamel. Los rumores apostaban a que Pochettino se encontraba más que interesado en convocarlo para las primeras fechas FIFA del año 2027. En caso de abandonar la selección norteamericana para unirse al Manchester United, incluso nombres como Pep Guardiola tendrían que evaluar su rendimiento y por ende le darían mayor tiempo de acción a la Federación cafetera de cara a poder bloquearlo de cara al futuro.

Álvarez estaba en el radar de Pochettino en USA: GETTY

No es la primera vez que Estados Unidos y Colombia se debaten talento. Lo ocurrido con Santiago Castañeda y, en un escenario futuro, con Fernando Álvarez es solamente un ejemplo más de todos los jugadores que han tenido que elegir entre ambas selecciones a lo largo de los últimos 25 años. Ocurrió con el delantero Jesús Ferreira e incluso con Carlos Llamosa a finales del siglo pasado. Si Guardiola es el nuevo seleccionador de USA, más de un dirigente en territorio cafetero apretará el puño festejando.

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La frase de Guardiola que genera expectativa en USA

En el año 2024, el por entonces entrenador del Manchester City habló sobre la evolución del soccer. Fue contundente alrededor de las opciones que tenía el territorio norteamericano de consolidar un proyecto de peso para el Mundial 2030. No nos olvidemos que Guardiola ha pasado varios momentos de su vida en ciudades como Nueva York y tras sus cambios de club.

“Estados Unidos es fascinante. Es fascinante para intentar construir un proyecto durante muchos años y poder llevar a la selección nacional al siguiente nivel. El potencial de Estados Unidos está ahí, por la gran cantidad de personas y deportes”, dijo en 2024 un Guardiola que ahora mismo es el principal candidato de la Federación para reemplazar a Pochettino si se confirma su salida rumbo al Manchester United.

Datos claves

La Selección Colombia evitaría perder a Fernando Álvarez si Pep Guardiola dirige a Estados Unidos.

evitaría perder a si dirige a Estados Unidos. Mauricio Pochettino planeaba convocar al defensor del Deportivo Cali para las fechas FIFA de 2027 .

planeaba convocar al defensor del para las fechas FIFA de . Pep Guardiola figura como candidato principal para dirigir a Estados Unidos rumbo al Mundial 2030.