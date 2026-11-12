La fortuna que cobraría Pep Guardiola en la Selección de Estados Unidos

Pep Guardiola podría volver a dirigir con la oferta de la Selección de Estados Unidos y ya trasciende la fortuna que le pagarían.

Pep Guardiola dejó el Manchester City al final de la última temporada europea y ahora podría regresar a los banquillos. Diferentes rumores apuntan a que el entrenador español estaría en la mira de Estados Unidos y hasta trasciende cuánto ganaría.

En lo económico, Guardiola no cobraría lo mismo que en el Manchester City, pero igualmente recibiría una fortuna. Su salario rondaría los 10 millones de dólares anuales si finalmente acepta dirigir al conjunto de las estrellas.

Con el Manchester City, Pep Guardiola cobraba cerca de 24 millones de dólares al año. Sin embargo, todavía queda por conocer si el entrenador estaría dispuesto a abandonar su año sabático para asumir el mando de una selección.

Estados Unidos buscaría un reemplazo para Mauricio Pochettino, quien estaría en los planes del Manchester United para sustituir a Carrick. El entrenador argentino tiene un amplio recorrido en la Premier League, especialmente por su etapa al frente del Tottenham.

Clubes de Arabia Saudita, Brasil y otras ligas europeas también sondearon a Pep Guardiola en su momento. Sin embargo, el español decidió tomarse un año sabático y no regresar inmediatamente a la actividad tras su salida del Manchester City.

La frase de Guardiola que genera expectativa en USA

En el año 2024, el por entonces entrenador del Manchester City habló sobre la evolución del soccer. Fue contundente alrededor de las opciones que tenía el territorio norteamericano de consolidar un proyecto de peso para el Mundial 2030. No nos olvidemos que Guardiola ha pasado varios momentos de su vida en ciudades como Nueva York y tras sus cambios de club.

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“Estados Unidos es fascinante. Es fascinante para intentar construir un proyecto durante muchos años y poder llevar a la selección nacional al siguiente nivel. El potencial de Estados Unidos está ahí, por la gran cantidad de personas y deportes”, dijo en 2024 un Guardiola que ahora mismo es el principal candidato de la Federación para reemplazar a Pochettino si se confirma su salida rumbo al Manchester United.