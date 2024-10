El sorpresivo pedido de CR7 antes de enfrentarse al Al Hilal de Neymar Júnior

Cristiano Ronaldo quedó en la mira luego de lo que fue el penalti que falló en el último minuto del partido que disputó ante el Al Taawon por los Octavos de Final de la Copa de Campeones del Rey. El Al Nassr perdió 1 a 0 por lo que el remate del portugués podría haber empatado la serie y, por consiguiente, prolongado la definición. No obstante, con su lanzamiento por encima del larguero decretó la eliminación.

Esta situación se desarrolló bajo el contexto de que a CR7 se le sigue postergando su primer título oficial en Medio Oriente (incluso, la última vez que fue campeón data del 19 de mayo del 2021 en la Copa Italia con la Juventus). Y encima, este viernes su equipo chocará con el Al Hilal, en un duelo que puede ser determinante para las aspiraciones de los dirigidos por Stefano Pioli en la Liga Pro Saudí.

Es que los dirigidos por Jorge Jesús, que hace poco recuperaron a Neymar Júnior de su rotura de menisco y del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, son líderes de la tabla de posiciones con 24 unidades y le sacan seis de ventaja a Cristiano y compañía.

Por eso, el Bicho, a tan solo un día del encuentro que tendrá lugar en el Al -Awwal Park de Riad a las 19 horas CET, utilizó el poder de alcance de sus cuentas de redes sociales e hizo un pedido especial a los aficionados del Al Nassr. ”Tú en la grada, nosotros en el campo. ¡Juntos como uno solo! Nos vemos en el partido de mañana”.

El negativo historial de Cristiano Ronaldo contra el Al Hilal

Cristiano Ronaldo todavía tiene dos cuentas pendientes en su proceso con el Al Nassr: ser campeón y ganarle el derbi Al Hilal. Con el equipo que comparte la ciudad, el portugués, desde enero del 2023, se enfrentó siete veces, con los que acumuló 5 derrotas y dos empates.

Lo único que le da saldo a favor es la Final de la Copa de Campeones de Clubes Árabes, en la que el Al Nassr le ganó 2 a 1 al Al Hilal. No obstante, esta competición no se considera oficial al no ser reconocida por la FIFA, puesto que la organiza la Unión de Asociaciones de Federaciones Árabes que es un ente que no está afiliado al organismo que regula el fútbol mundial.

Neymar ya se sumó nuevamente al Al Hilal

Neymar Júnior volvió a jugar un partido oficial luego de un año de estar parado por su rotura de ligamentos. Fue el pasado 21 de octubre cuando ingresó para jugar los últimos 13 minutos del encuentro que el Al Hilal disputó ante el Al Ain por la tercera fecha de la Fase de Grupos de la Champions League de la AFC.

Ahora, luego de descansar en el cruce con el Al Tai por los Octavos de Final de la Copa de Campeones del Rey (fue triunfo de los comandados por Jorge Jesús 4 a 1), volvería a participar este viernes contra el Al Nassr de Cristiano Ronaldo por la novena jornada de la Liga Pro Saudí.

