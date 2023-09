Neymar Júnior nuevamente se encuentra en el ojo de la tormenta. Se escapó del París Saint-Germain porque su situación con la afición y la directiva era insostenible y a menos de un mes de haber arribado al Al Hilal ya lo miran de reojo por lo que fue su participación con la Selección de Brasil en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas.

¿Cuál fue la razón puntual del nuevo conflicto del brasileño? Que en su llegada al elenco de la Liga Pro Saudí declaró que arrastraba una molestia física, de ahí que no había tenido demasiados minutos en la pretemporada que realizó con el PSG por Asia. Por eso, tampoco pudo hacer su estreno en la previa de la fecha FIFA de septiembre.

En conexión con la explicación anterior, en Al Hilal se vieron asombrados por la convocatoria de Fernando Diniz a Neymar Júnior para los dos primeros partidos de la Selección de Brasil en las Eliminatorias Conmebol Sudamericanas para la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. De hecho, el DT Jorge Jesús se refirió al tema en conferencia de prensa.

”No sé por qué Neymar está en la convocatoria de la Selección de Brasil. Es un jugador que está lesionado. Quizás obliguen a Neymar a irse a Brasil. No jugará porque no puede jugar. Ni siquiera entrenar. Es un tema que tenemos que discutir. Hoy no veo justificación para que Neymar vaya a Brasil. Ni puede correr”, señaló el entrenador portugués en la previa de los compromisos de la Verdeamarela.

Ya con los duelos culminados (Brasil venció 5 a 1 a Bolivia y 1 a 0 a Perú y Neymar disputó ambos encuentros), en Arabia Saudita están esperando el regreso del ex Santos. Según medios locales le exigirán sus argumentos y, cuanto menos, esperan que se ejercite a la para de sus compañeros del Al Hilal y esté a disposición para el partido del lunes 18 de septiembre vs. Navbahor por la Liga de Campeones de la AFC.