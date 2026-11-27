La Selección de Colombia cerró la fase de grupos del Mundial sub 17 con una derrota ante Serbia por 1-0. Este resultado lo clasificó segundo en su grupo y ya conoce su rival en los 16vos de final.
Colombia enfrentará a Egipto en los 16vos de final del Mundial sub 17, y en caso de ganar en 8vos espera el ganador de la llave entre las selecciones de Japón y Corea del Sur.
Un empate o victoria contra Serbia en la fecha 3 le hubiera significado un rival que salía de los mejores terceros. Colombia clasificó a este torneo siendo campeón de su categoría en el sudamericano.
Resultados en el Grupo L
- Colombia 2-1 Japón (21 de noviembre de 2026): Goles de Miguel Agámez y Samuel Martínez (penal).
- Colombia 2-0 Honduras (24 de noviembre de 2026): Goles de Matías Caicedo y José Escorcia.
- Colombia 0-1 Serbia (27 de noviembre de 2026): Gol de Nebojša Grujić al minuto 72.
¿Cuándo se jugarán los 16vos de final del Mundial sub 17 en Qatar?
Los 16avos de final de la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2026 se jugarán el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre de 2026. Cada jornada tendrá ocho partidos, con los horarios aún por definir.
En resumen
- Selección de Colombia enfrentará a Egipto en los 16vos de final del Mundial sub 17.
- 1-0 perdió Colombia ante Serbia, clasificando como segundo de su grupo en el torneo.
- Japón o Corea del Sur será su posible rival en caso de avanzar a 8vos.