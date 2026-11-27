El Mundial sub 17 acabó su fase de grupos este viernes y Colombia ya conoce su rival tras perder contra Serbia en la fecha 3.

La Selección de Colombia cerró la fase de grupos del Mundial sub 17 con una derrota ante Serbia por 1-0. Este resultado lo clasificó segundo en su grupo y ya conoce su rival en los 16vos de final.

Colombia enfrentará a Egipto en los 16vos de final del Mundial sub 17, y en caso de ganar en 8vos espera el ganador de la llave entre las selecciones de Japón y Corea del Sur.

Un empate o victoria contra Serbia en la fecha 3 le hubiera significado un rival que salía de los mejores terceros. Colombia clasificó a este torneo siendo campeón de su categoría en el sudamericano.

Resultados en el Grupo L

Colombia 2-1 Japón (21 de noviembre de 2026): Goles de Miguel Agámez y Samuel Martínez (penal).

Colombia 2-0 Honduras (24 de noviembre de 2026): Goles de Matías Caicedo y José Escorcia.

Colombia 0-1 Serbia (27 de noviembre de 2026): Gol de Nebojša Grujić al minuto 72.

¿Cuándo se jugarán los 16vos de final del Mundial sub 17 en Qatar?

Los 16avos de final de la Copa Mundial Sub-17 de Catar 2026 se jugarán el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre de 2026. Cada jornada tendrá ocho partidos, con los horarios aún por definir.

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En resumen