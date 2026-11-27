El colombiano Johan Carbonero podría tener nuevo club en el 2027 y aunque lo quieren en Colombia, el extremo seguiría en Brasil.

Otro de los colombianos en el exterior que podrían cambiar de equipo para la siguiente temporada es Johan Carbonero. El extremo dejaría el Inter de Brasil por otro millonario club.

Según el periodista Lucas Collar, Johan Carbonero podría ser nuevo jugador del Athletico Paranaense para la siguiente temporada. Mucho dependerá si es que el Inter de Porto Alegre desciende o no.

Con algo de ironía, Johan Carbonero llegaría al Athlético Paranaense para reemplazar al colombiano Kevin Viveros. Su venta al CSKA Moscú por 25 millones de euros está por cerrarse.

El Inter de Porto Alegre pagó 4 millones de dólares a Racing Club por el fichaje de Johan Carbonero, por lo que su traspaso representaría una quinta parte de lo que ganará Paranaense por Viveros.

Con esa cifra, es poco probable que lo veamos en la Liga BetPlay 2027, aunque los grandes como América de Cali, Atlético Nacional y Junior buscan un refuerzo en esa posición.

Las estadísticas de Johan Carbonero para la siguiente temporada

Johan Carbonero lleva 15 goles y 6 asistencias en 79 partidos, en la Selección de Colombia jugó 2 partidos en 2025 y anotó 2 goles, pero se quedó fuera del Mundial 2026.

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Johan Carbonero tuvo su debut en la Selección de Colombia. Foto: Getty.

En resumen