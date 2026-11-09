Un gol de Falcao en Nigeria supone el último precedente que se tiene de un partido de Colombia en la ciudad de Cali. Chile espera.

Colombia y Chile se preparan para la última doble jornada de partidos amistosos del año 2026 para las selecciones. El equipo de Néstor Lorenzo volverá a la ciudad de Cali después de más de 18 años para medirse con los australes en un encuentro marcado por el terremoto que sufrió el país meses atrás. Así va el historial general de los cafeteros jugando en la capital del Valle del Cauca.

Hay que devolvernos al año 2008 para encontrar el último partido de Colombia en dicho departamento. Ocurrió en el recién estrenado Estadio Deportivo Cali donde Colombia vencería por 1 a 0 a Nigeria con gol de Radamel Falcao García. El resto de los compromisos se dieron en un Estadio Pascual Guerrero que volverá a tener el honor de recibir al combinado nacional.

El historial general de Colombia en dicha ciudad empieza en el año 1962. Un amistoso frente a Alemania Federal se certificaría como la única derrota del equipo nacional en la capital del Valle del Cauca por marcador de 1 a 2. En 1969 llegaría un empate a cero frente a Uruguay, en 1977 otro frente a Hungría por 1 a 1 y 12 meses más tarde una nueva igualdad por mismo marcador frente a Chile.

Colombia tendría que esperar hasta 1985 para ganar su primer partido en la ciudad de Cali. Todo ocurriría en el único partido de carácter oficial que la selección de mayores ha disputado en dicha urbe y con el triunfo por el repechaje de las eliminatorias con marcador de 2 a 1 contra Paraguay. En 1991 se ganaría un amistoso por la mínima frente a Costa Rica y dicho marcador se repetiría en otro encuentro de carácter no oficial frente a Estados Unidos.

Colombia vuelve al Pascual Guerrero tras más de 26 años: GETTY

El último partido que se tiene en el Estadio Pascual Guerrero de la selección cafetera pasó por otro empate 1 a 1. En aquella ocasión Colombia igualaría frente a Dinamarca en un encuentro donde el gol de Faustino Asprilla sería hasta la fecha el último que ha celebrado el equipo nacional en el mítico feudo de la capital del Valle del Cauca. Después de 18 años se vuelve a una ciudad donde el amistoso frente a Chile intentará ayudar a los más afectados por el terremoto en el país.

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Óscar Cortés, convocado por Lorenzo

La baja de Jaminton Campaz para los dos amistosos frente a Chile ya tiene a su reemplazante. Cortés, canterano de Millonarios y con presente en Huracán de Argentina, ha sido llamado por el cuerpo técnico de Néstor Lorenzo para disputar dos partidos amistosos que marcarán el final del año en una selección cafetera que seguirá probando variantes tras el final de una auténtica generación en el Mundial de Estados Unidos 2026.

El extremo se ha ganado su lugar en el equipo nacional después de un buen desempeño en el Globo durante todo el año. Hablamos de una de las últimas grandes promesas de la capital colombiana y que incluso llegó a tener minutos en el Viejo Continente de la mano del Lens de Francia. Reemplazará a Campaz ante los australes.

Datos claves

La Selección Colombia vuelve a jugar en Cali tras 18 años ante Chile.

vuelve a jugar en tras ante Chile. El último partido en Cali fue en 2008 con gol de Radamel Falcao García .

con gol de . Óscar Cortés reemplazará a Jaminton Campaz en la convocatoria de Néstor Lorenzo.