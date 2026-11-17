La Selección Colombia termina esta doble fecha FIFA con un nuevo lugar en el ranking FIFA.

La Selección Colombia no pudo contra Chile y aunque las sensaciones de juego siguen siendo malas, el equipo de Néstor Lorenzo termina recibiendo una muy buena noticia desde el ranking FIFA. Esto le deja un buen balance de la doble fecha FIFA.

El nuevo puesto de Colombia en el ranking FIFA

La Selección Colombia tiene un nuevo lugar en el ranking FIFA y es que ahora termina en el puesto 10 de la clasificación mundial. Es decir, ahora es top 10 del mundo. A Colombia lo benefició claramente que México pierda su amistoso ante Jamaica.

Por lo cual, ahora la Selección Colombia termina el ranking FIFA de esta doble fecha FIFA con 1.735 puntos, por lo cual, supera a nada menos que Alemania que se queda en el lugar 11 y a Suiza (se verdugo) en el Mundial que quedó el puesto 12 del ranking.

Así quedó el ranking FIFA para la Selección Colombia. (Foto: Captura de pantalla)

La Selección Colombia viene subiendo de a poco en el ranking FIFA y ahora espera que en 2027 los buenos resultados la acompañen y algún momento regresar a su mejor lugar, que fue ser la Selección número 3 de todo el mundo.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Colombia?

La Selección Colombia volverá a jugar en marzo de 2027, en doble fecha FIFA. Se espera que Colombia nuevamente juegue con rivales de CONMEBOL o CONCACAF porque los grandes equipos europeos estarían ocupados con la Nations League.

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