Tensión. Descubre por qué el jugador colombiano de 40 millones de euros no le contesta el teléfono a Néstor Lorenzo para volver a la Selección.

La nueva era de la Selección Colombia sin James Rodríguez sigue sin encontrar el volante creativo que marque diferencia y tenga el consenso de los hinchas. Y la búsqueda no está fácil porque el jugador colombiano de 40 millones de euros no le contesta a Néstor Lorenzo para volver a la ‘Tricolor’.

Además de James, Lorenzo llevó al Mundial 2026 a Jhon Arias, Jorge Carrascal y Juan Fernando Quintero como los volantes creativos de Colombia. Ninguno se destacó y tampoco se ve claro si la renovación pueda asumir ese rol de ser un gran asistidor y cobrador de la pelotada parada como lo era Rodríguez.

Yáser Asprilla y Juan Manuel Rengifo son nombres que se empiezan a asomar en las convocatorias de la Selección Colombia, pero ningúno viene demostrando en su equipo el nivel del protagonista esta historia. Este volante creativo aportó ocho goles y nueve asistencias para el bicampeonato del Flamengo en el Brasileirao y el equipo brasileño no negociaría su salida por menos de 40 millones de euros.

El jugador de 40 millones de euros no le contesta a Néstor Lorenzo

Néstor Lorenzo, DT de Colombia. (Foto: Getty)

“Empecé a preguntar y me dijeron esta respuesta: ‘Bueno, si Carrascal le contesta el teléfono a Lorenzo, de pronto sí lo llaman’. Yo: ‘¿Cómo así?’. Hay mucha molestia de Carrascal porque no le dio ni un solo minuto en el campeonato Mundial de fútbol de los Estados Unidos, México y Canadá. Es cierto que Néstor Lorenzo en la última fase de preparación le dio poca participación a Carrascal y después no lo puso en el Mundial, cuando en las eliminatorias antes sí había tenido participación, siempre estaba entrando, siempre jugaba, o sea, tenía muchos minutos, pero después tuvo muy poco. Y hay molestia por parte del jugador. Y ese es un tema que están tratando de… Bueno, de mediar, de limar asperezas, porque Lorenzo, aunque no le dio ni un minuto en el Mundial, quiere tenerlo. Quiere tenerlo, por supuesto, un jugador de esa categoría”, reveló el periodista Fabio Poveda en el programa Blog Deportivo, de la emisora Blu Radio.

Este es el valor de Jorge Carrascal en el mercado

Mientras se resuelve el misterio de saber si Jorge Carrascal volverá o no a la Selección Colombia, el portal Trasfermarkt lo tiene avaluadoen el mercado en 15 millones de euros. El volante tiene 28 años y ya acumula 12 títulos en su carrera.

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