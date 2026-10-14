Lo llamaron todos y Duván Vergara eligió su próximo club en Colombia

A Duván Vergara lo llamaron varios de los grandes de la Liga BetPlay y el extremo colombiano habría elegido ya su siguiente club.

Duván Vergara vuelve a aparecer en el radar de varios equipos de la Liga BetPlay, pero su futuro en el fútbol colombiano tendría una condición clara. Ante los rumores sobre un posible regreso al país, el extremo ya habría definido cuál es el club al que quiere volver si se presenta la oportunidad.

El futbolista tendría decidido que, si regresa a Colombia, jugará únicamente en América de Cali, dejando de lado otras alternativas del campeonato. El América sueña con su regreso para las siguientes temporadas.

Así lo confirmó su representante, Kormac Valdebenito, durante el programa El Súper Combo del Deporte, donde fue contundente sobre las preferencias del jugador: “La primera, segunda y tercera opción siempre será América de Cali”

De esta manera, el interés que habrían mostrado Junior de Barranquilla, Millonarios y Atlético Nacional quedaría en sondeos Nacional lo quería como refuerzo estrella para la Copa Libertadores 2027.

Concretar su regreso no sería sencillo, Vergara tiene contrato con Racing de Avellaneda hasta diciembre de 2028, por lo que cualquier club interesado tendría que negociar con cerca de 2 millones de dólares de oferta.

Los títulos de Duván Vergara en su carrera

Duván Vergara fue bicampeón del fútbol colombiano en el 2019 y 2020 con el América, además en Monterrey fue campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF, su único título a nivel continental.

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