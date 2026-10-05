Millonarios quedó eliminado de la Copa Colombia y ahora se reveló la decisión final con Alberto Gamero.

Millonarios sufrió un durísimo revés tras quedar eliminado de la Copa Colombia ante Barranquilla. El equipo ‘Embajador’ fue eliminado por el último equipo de la Serie B y por eso en el club se ha tomado una decisión de última hora con Alberto Gamero.

El entrenador fue el más criticado en el mundo Millonarios por esta derrota, puesto que, decidió alinear un equipo alterno y acabó siendo eliminado de la peor manera. Este mal resultado también hizo dudar sobre la continuidad de Alberto Gamero.

La decisión de Millonarios con Alberto Gamero

De acuerdo a la revelación de Semana, en Millonarios no gustó para nada la eliminación, pero apoyan al proceso de Gamero. El DT apenas llegó y, de momento, su cargo no corre riesgo en el equipo de Bogotá. Como termine el año será clave.

Alberto Gamero no la pasa bien en Millonarios. (Foto: GettyImages)

Gamero llegó con la misión de poner a Millonarios a pelear los campeonatos, pero finalmente el club ya perdió 1 y ahora solo le queda la Liga BetPlay. En el torneo local está a 6 puntos del líder del torneo, América de Cali que ya llegó a los 27 puntos.

Los números de Alberto Gamero en Millonarios

En este segundo ciclo, Alberto Gamero ya ha dirigido un total de 6 partidos con Millonarios. Sumando 2 victorias y 4 empates. Aunque la derrota contra Pereira duele, fue un partido que se definió en los penales, y en el computo general es un empate.

Publicidad

Encuesta¿Alberto Gamero debe seguir en Millonarios? ¿Alberto Gamero debe seguir en Millonarios? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: