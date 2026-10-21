Atlético Mineiro se clasificó a la final de la Copa Sudamericana después de vencer en la serie global a Montevideo City Torque. El equipo brasileño enfrentará a Boca Juniors, pero lo hará sin uno de sus mejores jugadores en los últimos años, Alan Franco.
El jugador ecuatoriano se fue expulsado en la semifinal ante City Torque, por una insólita jugada. El volante ya tenía amarilla por una falta en el primer tiempo, pero después fue a una pelota aérea con el codo muy alto. Resultado, doble amarilla, y tarjeta roja.
Es inexplicable e insólito que un jugador de la experiencia y mundialista como Alan Franco saliera con tal intensidad a la jugada que le costó la segunda amarilla. El volante protestó y estuvo involucrado en ciertos empujones, incluso antes de que le sacaran la tarjeta.
Ahora el ecuatoriano se pierde la final y es un tricolor menos que disputará este encuentro. Mineiro tiene en su plantilla a otros dos jugadores ecuatorianos como Ángelo Preciado y Alan Minda. Mientras que, del lado de Boca Juniors está el delantero, Enner Valencia.
¡ILUSIÓN CHARRÚA! El ecuatoriano Alan Franco fue EXPULSADO por este codazo en la semi entre Atlético Mineiro y City Torque.— SportsCenter (@SC_ESPN) October 21, 2026
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Alan Franco había estado presente en las dos últimas finales de Atlético Mineiro, Copa Libertadores 2024 y Copa Sudamericana 2025, ambas las perdió. Ahora el volante deberá ver desde el palco en Barranquilla, si su equipo es o no campeón continental.
¿Cuándo se jugará la final de la Copa Sudamericana?
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La final de la Copa Sudamericana entre Atlético Mineiro y Boca Juniors se jugará el próximo sábado, 21 de noviembre de 2026. Este partido se disputará en Barranquilla-Colombia. Los aficionados podrán ver este encuentro también por Disney+ y ESPN.
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En síntesis:
- Alan Franco fue expulsado en semifinales y se perderá la final de Copa Sudamericana.
- Atlético Mineiro enfrentará a Boca Juniors el 21 de noviembre de 2026 en Barranquilla.
- Ángelo Preciado y Alan Minda integran la plantilla de Mineiro junto a Alan Franco.