Álex Aguinaga nuevamente fue muy crítico con Félix Sánchez, tras los últimos partidos del equipo nacional. El mítico jugador cuestionó cómo se están haciendo las cosas en la Selección de Ecuador e incluso se animó a cuestionar el futuro del entrenador de cara a la Copa América 2024.

La leyenda del fútbol ecuatoriano avisó que él no espera un futuro para el DT en la Copa América: “Yo creo que no se está haciendo lo suficiente con la Selección. Veo que no hay gente idónea, que se experimenta mucho. No le veo futuro a este entrenador en la Copa América“, afirmó el ex capitán de Ecuador.

Estas críticas también llegan para el entrenador de la Selección de Ecuador en un contexto en el que se habla de un posible despido para el DT. Al entrenador español le habrían comunicado que no pasar de los grupos de la Copa América marcaría el final de su trayecto como DT de ‘La Tri’.

No es la primera vez que Aguinaga le pega a Félix Sánchez por sus últimos trabajos con el equipo nacional. El ex jugador de Necaxa, Liga de Quito, entre otros, cuestionó que el DT decidiera convocar a un jugador como Kevin Rodríguez, que viene sin ritmo y lesionado.

Ecuador buscará clasificar a cuartos de la Copa América. (Foto: Imago)

En la Copa América 2024, la Selección de Ecuador no llega como favorito, pero sí como uno de los equipos casi seguros en clasificar a los cuartos de final del torneo. Por lo cual, si no llega a esta instancia se prevé importantes cambios en la estructura de ‘La Tri’.

Las estadísticas de Félix Sánchez como DT de la Selección de Ecuador

Desde su llegada a comienzos de 2023, Félix Sánchez no ha terminado de ganarse la confianza de los aficionados y también de la prensa, pese a sus buenos resultados. El DT ha dirigido 13 encuentros al equipo nacional ganando 7, empatando 2 y perdiendo 4.

¿Cuáles son los horarios y canales de transmisión de la Copa América USA 2024?

Ecuador vs. Venezuela, junio 22, 17h00 local. (DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol)

(DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol) Ecuador vs. Jamaica, junio 26, 17h00 local. (DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol)

(DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol) México vs. Ecuador, junio 30, 17h00 local. (DSports, Ecuavisa, El Canal del Fútbol)

¿Dónde ver la Copa América USA 2024? Horarios y canales

Los aficionados ecuatorianos podrán ver toda la Copa América USA 2024 en DSports y El Canal del Fútbol. Mientras que en Ecuavisa podrán todos los partidos de la Selección de Ecuador y ciertos encuentros como la final y otros que se irán revelando a lo largo del torneo.