Carlos Zambrano ya reveló que tiene una oferta para salir de Alianza Lima y marcharse a Uruguay, concretamente a Liverpool. El centra peruano no tiene fácil la salida del club, pero Alianza está dispuesta a tomar una decisión muy importante con tal de que el ‘León’ no siga en el club.

Daniel Gutierrez es uno de los representantes vinculados en la operación de salida de Carlos Zambrano. El agente reveló en 100% Deporte que Alianza Lima estaría dispuesta a pagar una gran parte del salario del central de la Selección de Perú para que este se pueda marchar a Liverpool.

El principal limitante para la salida de Carlos Zambrano de Alianza Lima es la situación financiera. El futbolista tiene contrato con Alianza hasta finales de 2024, sin embargo, está dispuesto a ceder una parte de su salario y que se llegue a un acuerdo con el club para poder marcharse.

Según el agente Zambrano también está muy interesado en la operación ante la posibilidad de jugar Copa Libertadores. “Cuando se le contó al futbolista lo que era Liverpool, que jugaba la fase de grupos de la Copa Libertadores, es un desafío que le interesó, él había rechazado a Lanús hace unos días”, comentó Gutuierrez.

Carlos Zambrano reveló que no hay buena relación en este momento con Alianza Lima, y también espera que se llegue a un acuerdo en el que se beneficien todas las pertes. El futbolista volvió al país tras un largo paso por Alemania y en Argentina para vestir los colores del club que se declara hincha.

¿Hasta cuándo tiene contrato Carlos Zambrano con Alianza Lima?

El contrato de Carlos Zambrano con Alianza Lima terminará oficialmente el próximo mes de diciembre de 2024. Tanto el club como el jugador quieren terminar antes este vínculo y que el futbolista ya tenga nuevo club para antes comenzar el mes de marzo.

¿Se puede encontrar Carlos Zambrano con Alianza Lima?

Alianza Lima y Carlos Zambrano pueden terminar su vínculo contractual en los próximos días, sin embargo, no se descarta que el central se termine encontrando con su ex equipo a lo largo de este 2024. Si el ‘Kaiser’ ficha por un equipo uruguayo de Libertadores el sorteo del torneo puede deparar a su nuevo equipo con su ex club en el torneo más importante de Sudamérica.