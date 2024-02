Ricardo Gareca no solo ha golpeado a toda la hinchada de la Selección de Perú, después de convertirse en el nuevo entrenador de Chile, sino que también ahora se ha llevado un importante elemento de Alianza Lima. Néstor Bonillo confirmó que dejó su cargo como Asesor Deportivo del equipo “aliancista” para seguir los pasos del ex DT de la ‘Blanquirroja’

Néstor Bonillo ya no será más el asesor deportivo de Alianza Lima, después de decidir seguir los pasos de Ricardo Gareca en Chile, tal y como lo hizo en la Selección Perú. “Si surgía un trabajo con Gareca, yo iba a seguir los pasos de ese proyecto. Me sentí cómodo en Alianza, el Fondo me dió plena libertad”, comentó en El Comercio.

Hace varios días y tras la llegada de Gareca se había informado que Néstor Bonillo no tenía entre sus planes dejar Alianza Lima, por su contrato. No obstante, ahora el argentino se va para Chile y esta decisión a molestado a varios hinchas en redes sociales.

Para este nuevo proceso en la Selección de Chile, Ricardo Gareca quiere repetir la formula que le ayudó a alcanzar en el éxito con Perú. El ‘Tigre’ tiene muy buena relación con Bonillo con quien ya trabajó y lo tuvo como su preparador físico de confianza en Perú.

La salida de Bonillo genera una importante molestia en Alianza Lima y en sus aficionados, puesto que, contaba con el argentino para su proyecto deportivo de 2024. “Ya no voy a tener una situación contractual con Alianza Lima. Alianza es un club que no tiene techo en su capacidad de generar recursos”, afirmó en Depor el ahora asistente de Gareca en Chile.

El paso de Nestor Bonillo en la Selección de Perú

Néstor Bonillo llegó a colaborar con Ricardo Gareca en la Selección de Perú en el 2015 y estuvo junto al ‘Tigre’ hasta la eliminación ante Australia en el 2022. El argentino después se fue a Vélez y fue recién en agosto de 2023 que inició una carrera solitaria en Alianza Lima. Ahora nuevamente se reencontrará con su colega y también podrían enfrentar a su ex selección: “Esperamos que Chile y Perú lleguen al objetivo”, comentó en Ovación.

Qué hará Alianza Lima ante esta salida

Ahora Alianza Lima tendrá que buscar un nuevo asesor deportivo ante esta salida. Alianza ya estaría manejando varios nombres para suplir el trabajo de Bonillo y que esta repentina ausencia afecte en lo más mínimo al desarrollo planificado de su proyecto deportivo para 2024.