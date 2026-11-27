Jordy Caicedo fue uno de los goleadores de Huracán en Argentina, se reencontró con el gol en la Selección de Ecuador y tiene ya equipo.

Jordy Caicedo tuvo una destacada temporada en Argentina, fue de los goleadores de Huracán en este 2026 y ahora definió dónde jugará en la próxima temporada.

Según el periodista César Luis Merlo para Studio Fútbol, Huracán comprará a Jordy Caicedo y pagará el 1.1 millón de dólares de la opción de compra. El goleador se quedará en Huracán.

Caicedo registra 14 goles en 27 partidos con Huracán y se ha consolidado como titular del equipo. Su buen rendimiento también le permitió recuperar protagonismo con la Selección de Ecuador, a la que regresó después de más de un año de ausencia.

El delantero también habría despertado sondeos desde Ecuador, México y Europa, pero Huracán ejerció la opción de compra en su segunda oferta. Ahora, firmaría un contrato a largo plazo.

En principio, Huracán iba a ofertar una renovación de préstamo pero el club mexicano quería una venta definitiva o le buscaba otro equipo, lo que presionó más al ‘Globo’.

Así, Huracán al menos mantendrá a uno de sus ecuatorianos, mientras que Hernán Galíndez dejará el equipo para regresar al fútbol ecuatoriano en el cierre de su carrera.

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El deseo de Jordy Caicedo para la siguiente temporada

Por otro lado, Daniel Vega, secretario técnico de Huracán, confirmó que el ecuatoriano está haciendo todo para quedarse en Argentina por mucho tiempo y defender los colores de Huracán. “Él está haciendo todo lo posible para quedarse un rato largo en el club”, comentó en TyC Sports.

Jordy Caicedo – Selección de Ecuador. Foto: Getty.

En resumen

Jordy Caicedo continuará en Huracán tras ejercer el club argentino la opción de compra.

continuará en tras ejercer el club argentino la opción de compra. 14 goles en 27 partidos registró el delantero ecuatoriano durante la temporada 2026 .

en registró el delantero ecuatoriano durante la temporada . Hernán Galíndez dejará Huracán para regresar al fútbol ecuatoriano en el cierre de carrera.