Rodrigo Ureña podría dejar Millonarios y pasarse a otro grande de Colombia

Rodrigo Ureña podría ser el fichaje sorpresa de otro grande de la Liga BetPlay para el 2027 y en Millonarios analizan su salida.

Rodrigo Ureña todavía no tiene su futuro confirmado en Millonarios para la temporada 2027 y ya habría un club de la propia Liga BetPlay interesado en ficharlo. El mediocampista chileno no atraviesa su mejor momento con el equipo embajador y suena para otro equipo.

El equipo interesado sería Independiente Santa Fe, otro de los grandes del fútbol colombiano, que podría generar un problema para Alberto Gamero. Sería el segundo club que aparece en el panorama de Ureña como alternativas para el siguiente año.

Ureña tiene contrato vigente con Millonarios hasta diciembre de 2027. Esto obligaría a Santa Fe a negociar con el conjunto bogotano para concretar su salida, en una operación que podría rondar los 600.000 dólares.

Además de Santa Fe, Universitario de Deportes también estaría interesado en Ureña para 2027, ya que el entrenador Fabián Bustos lo habría solicitado como refuerzo. El chileno conoce muy bien el fútbol peruano, siendo ya campeón con los ‘Cremas’ en tres ocasiones.

Si finalmente ficha por Independiente Santa Fe, Ureña jugaría en su cuarto equipo del fútbol colombiano, después de sus etapas en América de Cali, Deportes Tolima y Millonarios. El mediocampista logró ser campeón con los dos primeros clubes.

Las estadísticas de Rodrigo Ureña en Millonarios

Rodrigo Ureña tiene 2 goles y 4 asistencias en 39 partidos jugados con Millonarios en este 2026, siendo uno de los fijos tanto con Fabián Bustos como con Alberto Gamero.

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Rodrigo Ureña con la camiseta de América de Cali – Foto: Getty.

En resumen