Damián Díaz ya no será jugador de Barcelona SC y el club no lo estaría tratando bien.

Damián Díaz ya no será jugador de Barcelona SC, después de que el club decidiera rescindir su contrato. El ‘Kitu’ aún no ha sido despedido de manera oficial y de momento se le dio 10 días libres, mientras el club y su representante acuerdan su salida.

No obstante, desde el entorno del jugador hay mucha molestia por cómo se han ido dando las cosas y la actitud que el club ha tenido con el jugador. Su representante, Daniel Quinteros, fue muy contundente de cómo el equipo está tratando a la ‘Leyenda’.

“Damían como cualquier persona que tiene contrato quería recurrir a su lugar de trabajo, pero no lo dejaron. Le dijeron que vaya el lunes, lo están tratando como que fuera un delincuente. Eso me molesta mucho a mí”, comentó el agente en un diálogo con El Canal del Fútbol.

El ‘Kitu’ termina un ciclo glorioso con Barcelona SC en el cual ganó 3 campeonatos y lleva usando la camiseta amarilla número 10 de manera indefinida desde la temporada 2016. Ahora una de las máximas leyendas de la institución sale por la puerta de atrás.

En las últimas horas también ha trascendido la posibilidad de que la salida de Damián Díaz no es decisión de Ariel Holan, sino más bien del presidente de Barcelona SC. Esto no está confirmado, puesto que, el club aún no oficializa la salida del jugador.

Las estadísticas de Damián Díaz con Barcelona SC

Damián Díaz tuvo dos ciclos con Barcelona SC, el primero fue clave para darle un título a los amarillos después de 15 años, y el segundo marcó un proceso importante con dos torneos más y dos semifinales de Copa Libertadores. En total, el futbolista argentino jugó 346 partidos, marcando 84 goles y dando 83 asistencias.

Los fichajes de Barcelona SC para la segunda etapa de la LigaPro

Para la segunda etapa de la LigaPro, Barcelona SC decidió fichar a los siguientes jugadres: Byron Castillo, Octavio Rivero, Bryan Carabalí y Eduard Bello. Son 4 incorporaciones consideradas claves y pedidas por Ariel Holan, quien está obligado a llevar al equipo a ganar la fase y llegar a la final.