Ariel Holan salió de la peor manera de Barcelona SC, dejando al equipo roto y muy comprometido con su participación en la próxima Copa Libertadores. El DT se marchó, pero antes hizo salir a jugadores como Damián Díaz, Bruno Piñatares, entre otros, y estuvo cerca de hacerlo con Burrai.

Finalmente, estas salidas fueron por problemas con el DT y ahora Holan, que recién firmó con Rosario Central, repite esta actitud con un referente del club ‘Canalla’. Marco Ruben salió en el entretiempo en el partido ante River Plate y el jugador explotó.

En la zona mixta, Marco Ruben confesó: “Pudo haber sido mi último partido con este club. Uno de los días más tristes en etapa con Rosario Central. Estoy viendo la situación que está pasando en el club y hay cosas que no me gustaron. No creo que se me haya respetado desde hace una fecha”, afirmó el histórico jugador.

Ante esto, Ariel Holan también respondió: “Lo lamento, yo no lo veo así. Le habían sacado amarilla. Tener a Marco dentro de la cancha, en esta etapa de su carrera, a 60 metros del arco, esa no era la idea del partido”, respondió Holan a su jugador.

Holan llegó a Rosario Central. (Foto: Imago)

Justamente este tipo de polémicas con los referentes de un equipo fueron las causantes del problema de Ariel Holan con los jugadores de Barcelona SC y su posterior salida. El entrenador argentino se marchó con varias salidas y suplencias muy importantes.

La salida de Damián Díaz con Ariel Holan como DT

Damián Díaz llevaba 8 años en Barcelona SC, tras tres meses de trabajo con Holan salió mal del club y hasta “peleando” con la directiva. La decisión de su salida, según confesó el mismo DT, pasó también por una decisión táctica y posteriormente una deportiva.

¿Hasta cuándo tiene contrato Holan con Rosario Central?

Holan firmó un contrato con Rosario Central hasta finales de 2025. El DT argentino se marchó de Barcelona SC con arreglo que impide una futura demanda, puesto que, se le pagó todo cuando se marchó de los amarillos.

