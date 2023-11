Felipe Caicedo sigue sin encontrar equipo para la temporada 2024 y en estos últimos meses se ha dedicado a entrenar por su cuenta. El histórico delantero del fútbol ecuatoriano ha sonado para llegar a Barcelona SC y en varias ocasiones él nueve también se ha dejado querer con sus respuestas en redes sociales.

En esta ocasión el delantero nuevamente volvió a subir un vídeo en el que se lo ve entrenando para mantenerse en forma. Varios aficionados de Barcelona SC le pidieron que fiche por los amarillos a lo que este no dudo en responder que: “No depende de mí”. ‘Felipao’ y ha dejado claro en varias ocasiones que es hincha de Barcelona SC y le hace ilusión jugar con la camiseta amarilla.

Por otro lado, Felipe Caicedo también ya afirmó que su “sueño” es regresar a Europa, principalmente a Italia. Fue en la Serie A y con la camiseta de la Lazio que se vio el mejor nivel del delantero tricolor en el fútbol de Europa, donde ha realizado prácticamente toda su carrera.

En Barcelona SC también ya piensan en la temporada 2024, después de no ganar la segunda etapa de la LigaPro. El ‘Ídolo’ estaría trabajando en varios fichajes, sin embargo, el de Felipe Caicedo es un nombre que aún no entra en debate y de momento no se estaría trabajando en su llegada.

Barcelona SC en esta temporada encontró respuestas en ataque con Francisco Fydriszewski, quien fue su goleador en el campeonato. No obstante, en 2024 el amarillo quiere pelear por todos los torneos importantes y para esto necesita refuerzos de calidad en todas las líneas.

¿Barcelona SC tiene el presupuesto para afrontar el fichaje de Felipe Caicedo?

En su último contrato en Europa, Felipe Caicedo, estuvo cobrando cerca de 2 millones de euros al año; esta cifra sería impagable para Barcelona SC. Hace varias semanas, Caicedo también comentó que quiere ir a cualquier lugar, pero no a cualquier precio. “Estoy dispuesto a ir a cualquier parte, pero no a cualquier precio“, comentó en su momento el delantero.

¿Llegará el debut para Felipe Caicedo en Ecuador?

Aunque es considerado una de las grandes leyendas de la Selección de Ecuador y uno de los máximos goleadores en la historia de ‘La Tri’, el nueve nunca ha jugado en la primera categoría del país. Desde muy temprana edad se mudó a Europa, donde pasó gran parte de su carrera con equipos como Manchester City, Inter de Milan, Levante, Espanyol, Lazio, entre otros. Pese a su gran carrera, el delantero tricolor no ha encontrado equipo en el que continuar su carrera desde julio de 2023. ‘Felipao’ cumplirá 36 años el próximo mes de septiembre.