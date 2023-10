Gonzalo Plata fue la gran ausencia de la Selección de Ecuador para esta doble fecha de Eliminatorias. El extremo ecuatoriano finalmente se quedó fuera del listado tras un muy mal rendimiento en los dos primeros partidos de ‘La Tri’ ante Argentina y Uruguay, donde tuvo un puñado de minutos en le primer encuentro, pero en el segundo ya no jugó.

El extremo ecuatoriano ahora también decidió cambiar de representante y trabajar con el agente que lleva a Moisés Caicedo, Piero Hincapié, Pervis Estupiñán, entre otros. Actualmente, ‘Platita’ dejó Europa para mudarse a Qatar, donde juega en el Al Sadd.

Uno que supo brillar en la Selección de Ecuador fue Jefferson Montero, quien aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje de apoyo a Gonzalo Plata. La ‘Turbina’ que fue al mundial 2014 con la Selección de Ecuador cree que el extremo es un crack y puede volver a demostrarlo para así también volver a un llamado de ‘La Tri’.

Montero también invitó a Gonzalo Plata a recapacitar si está haciendo algo mal en su carrera, puesto que, es la primera vez que el jugador está totalmente disponible, pero desde la Selección Ecuador se decide no contar con él para los próximos partidos. Anteriormente se perdió encuentros por lesión y acumulación de tarjetas.

¿Qué consejo le da Jefferson Montero a Gonzalo Plata?

En diálogo con Federación Postera, Jefferson Montero no dudo en aconsejar a Gonzalo Plata desde su experiencia. El extremo de Aucas le pide al jugador del Al Sadd que se dé cuenta que está haciendo mal en su carrera, puesto que, si está sano y podría ser considerado debería ser llamado a ‘La Tri’, no obstante, se terminó quedando fuera.

“Si está haciendo algo mal seguro va a recapacitar con la ausencia porque si eres un jugador habitual en la convocatorias y si no tienes una lesión algo está pasando”, comentó la ‘Turbina’.

¿Cómo está la temporada de Gonzalo Plata?

En esta temporada Gonzalo Plata no ha podido brillar aún como en otros momentos. En el Al Sadd, el extremo tricolor tiene 7 partidos jugados, en los cuales ha marcado dos tantos y dado una asistencia. El ecuatoriano no es fijo en el once titular.

¿Cómo le fue con Ecuador en los primeros partidos de Eliminatorias?

Ante Argentina, Gonzalo Plata fue uno de los jugadores más criticados por los aficionados en redes sociales. El atacante solo estuvo en la cancha hasta el minuto 67′, mientras que para el partido contra Uruguay, Félix Sánchez ya ni lo tomó en cuenta y lo dejó los 90 minutos en el banco de suplentes.

¿Que hizo Gonzalo Plata para cambiar su carrera?

La mayoría de aficionados ecuatorianos quedaron sorprendidos cuando Gonzalo Plata decidió mudar su carrera a Catar, donde la Liga no es competitiva al nivel de Europa. El jugador del Al Sadd ha decidido cambiar de representante pensando también en el futuro de su carrera. El extremo podría volver a entrar en la convocatoria para la doble fecha de noviembre, si así lo demuestra con su nivel de juego.