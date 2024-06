La Selección de Ecuador llegó a esta Copa América con muchas críticas, por la convocatoria y por el momento de varios jugadores. Ahora estas han crecido después de que perdieran el primer partido contra Venezuela y las chances de clasificar ya sean mínimas.

En rueda de prensa, a diferencia de lo que muchos esperaban, Carlos Gruezo, referente y uno de los capitanes de Ecuador, salió a criticar a los hinchas tricolores: “Para exigir hay que dar. Nosotros a la interna no sentimos el apoyo. Contra Venezuela había más hinchas de ellos, se escuchaba más el himno de ellos. Antes de que salga la convocatoria, ya estaban criticando”, afirmó el volante.

La convocatoria para esta Copa América ha sido una de las más cuestionadas del proceso de Félix Sánchez Bas, por la falta de varios nombres y el llamado de otros. En este contexto, Gruezo también considera que no toda la responsabilidad se le debe dar a jugadores como Kendry Páez.

Gruezo también pidió apoyo cuando se pierde algún partido y no solo se gana: “Nos levantamos 7am para entrenar hoy con calor y no son excusas, pero es difícil, a la interna no sentimos el apoyo, solo cuando ganamos, pero cuando perdemos no hay apoyo”, comentó el volante en rueda de prensa.

Gruezo es uno de los históricos de la Selección de Ecuador. (Foto: Imago)

Ahora ante Jamaica a la Selección de Ecuador solo le sirve ganar para seguir con chances de llegar a los cuartos de final del torneo. No se espera que el jugador ecuatoriano Carlos Gruezo comience como titular en este partido, puesto que, ya fue suplente en el debut ante Venezuela.

Las estadísticas de Carlos Gruezo con la Selección de Ecuador

Gruezo ha jugado con la Selección de Ecuador un gran total de 60 partidos, incluyendo dos mundiales. En total el jugador tricolor solo ha marcado 1 gol con la camiseta de Ecuador y no ha podido dar asistencias. Actualmente tiene 29 años y sigue uno de los fijos con cualquier entrenador que llegue a la Selección de Ecuador.

Las últimas polémicas de la Selección de Ecuador

Las críticas a la Selección de Ecuador también han ido creciendo en los últimos meses, después de que en la fecha FIFA de marzo varios jugadores se grabaron en un NIght Club antes de jugar contra Italia. Asimismo, la escasez de juego y resultados positivos también aumentaron estos cuestionamientos.