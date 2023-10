Este viernes 27 de octubre de 2023 se confirmó que Gustavo Alfaro, ex DT de la Selección de Ecuador tendrá un nuevo equipo para este proceso de Eliminatorias rumbo al mundial 2026. El argentino dejó ‘La Tri’ a inicios de enero y ahora tendrá un nuevo reto en otro equipo.

Según confirmó César Luis Merlo en sus redes sociales, Gustavo Alfaro se ha convertido en el nuevo entrenador de la Selección de Costa Rica. En el equipo centroamericano, Alfaro vivirá su segunda experiencia como entrenador de selecciones y finalmente no se retirará como se había rumoreado hace poco tiempo.

Gustavo Alfaro dejó la Selección de Ecuador tras una gran participación en Eliminatorias y una clasificación al mundial de Qatar 2022. El DT tuvo desacuerdos con la FEF por el caso Byron Castillo y tras la eliminación en grupos de la Copa del Mundo se terminó su vínculo. Ahora en Costa Rica buscará hacer una buena eliminatoria y clasificar a los ‘Ticos’ al mundial de 2026 a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá.

Las relaciones con Ecuador no quedaron tan bien, puesto que, el argentino demando a Ecuador ante la FIFA y pidió un pago superior a los 2 millones de dolares. Desde FEF aún se está apelando para reducir dicho monto, debido a que, el argentino pide montos atrasados de premios, salarios y otros roles.

El nuevo contrato de Gustavo Alfaro será hasta finales de las Eliminatorias y el DT tendrá la opción de ampliarlo si su equipo se mete a la próxima Copa del Mundo. Costa Rica, es uno de los candidatos para avanzar en una zona donde ya no compiten las potencias de la Concacaf: Estados Unidos, Canadá y México.

¿Por qué Ecuador aún le debe a Gustavo Alfaro?

Hace tiempo Gustavo Alfaro reveló que cuando Ecuador consiguió su clasificación al mundial de Qatar desde FEF se decidió pagar los premios a los jugadores, pero no al cuerpo técnico. “Ya nos debían cuatro meses. Le pagaron premios a los jugadores y a nosotros no”, comentó en su momento el ex DT de ‘La Tri’ en una entrevista con TyC Sports. Hasta el momento, Ecuador tiene que cancelarle al DT más de 2 millones de dólares, pero el saldo no ha sido cancelado y ambas partes podrían llegar al TAS.

¿Cómo le ha ido a Ecuador tras la salida de Gustavo Alfaro?

Después de que Gustavo Alfaro dejó a la Selección de Ecuador, ‘La Tri’ encontró rápidamente en marzo un nuevo DT. Desde la FEF se eligió a Félix Sánchez como su nuevo técnico y con su llegada las comparaciones con el argentino no han faltado. Ecuador es sexto en la tabla de posiciones después de cuatro fechas sumando 4 puntos.

¿Podrá Gustavo Alfaro clasificar a Costa Rica a un nuevo mundial?

La contratación de Gustavo Alfaro como nuevo DT de Costa Rica se da con la ilusión de que el DT argentino lleve al país a un nuevo mundial. Las Eliminatorias en la Concacaf comenzarán en marzo de 2024, será ahí el debut oficial del argentino con su nuevo equipo.