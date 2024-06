Cristhian Noboa ha protagonizado una de las lesiones y problemas más graves del Club Sport Emelec y del fútbol ecuatoriano en los últimos años. El volante central responsabilizó a un Doctor particular por su difícil situación y también ahora le dejó un palo al club.

Noboa reveló que también el Doctor de Emelec no se portó a la altura de la situación y no se hizo cargo de la situación cuando él se lesionó: “Lo que sí tengo que decirlo, y si tiene que caer alguien tiene que caer, y es que el doctor de Emelec no se hizo cargo de lo que tenía que hacer y me pongo a pensar, si hoy soy entre comillas la “estrella” de Emelec, como tratarán a los juveniles”, comentó el futbolista.

En la rueda de prensa con Emelec, Cristhian Noboa reveló que no se retirará, de momento, y lo que hará es dejar de cobrar su salario en el equipo azul hasta poderse recuperar y regresar a las canchas. El central no ha jugado ni 1 minuto en esta temporada.

Desde Emelec le han mostrado un gran apoyo a Noboa e incluso el presidente del club, José Pileggi, reveló que le han ofrecido un cargo en el directorio de cara a los próximos años. El ‘Zar’ volvió a Ecuador después de más de 15 años en el fútbol de Rusia.

El tiempo de baja de Cristhian Noboa es indefinido, puesto que, el jugador tendría que recuperarse de su infección, por la cual tuvo principios de gangrena, la cual duraría hasta 8 meses y posteriormente tendría una cirugía de ligamento cruzado. El Dr. Auad reveló que podría regresar a los dos años.

¿Hasta cuándo tenía contrato con Emelec?

Cristhian Noboa firmó un contrato por una temporada con Emelec, es decir, hasta finales de 2024. No obstante, el jugador ya no cobrará su salario, pero desde el club avisaron que el acuerdo con el futbolista seguirá activo. El actual directorio considera al ‘Zar’ un gran activo del club.

¿Cristhian Noboa se retirará en Emelec?

Si Noboa finalmente se opera del ligamento cruzado, el volante central aviso que se retirará del fútbol profesional. Los próximos meses el futbolista aclarará su situación, por lo cual, ya está totalmente descartado para jugar la segunda etapa de la LigaPro.