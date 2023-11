Liga de Quito sumó su quinto título internacional después de vencer a Fortaleza en la Copa Sudamericana y también son candidatos a ganar la LigaPro de este 2023. Esteban Paz, máximo directivo blanco, reconoció por qué han triunfado tanto en estos años y dejó otro ‘toque de atención’ para aquellos que hablan de la altura.

“Un campeón no se hace solo de local. No se gana con la altura de Quito, sino con la altura del equipo que has armado“, comentó Esteban Paz para El Canal del Fútbol. Ante Fortaleza en la Copa Sudamericana 2023, Liga de Quito ganó su primera final en sede neutral y sin jugar un solo minuto en la altura de Quito como en ocasiones anteriores.

Desde Liga de Quito se vuelven a defender ante aquella teoría que busca desprestigiar sus logros por jugar a 2.800 metros sobre el nivel del mar en la capital de Ecuador. “Hay trabajo, hay esfuerzo y eso es el camino por el cual hemos logrado lo que ganamos”, comentó el directivo ‘Albo’.

En la reciente Copa Sudamericana que Liga de Quito ganó también fue un equipo muy contundente de visitante, puesto que, empató en Chile vs Magallanes y también ganó vs Ñublense, sumó de a 3 en Perú vs Universidad César Vallejo, empató en Brasil vs Botafogo y empató en Argentina contra Defensa y Justicia, además de no perder en Uruguay contra Fortaleza.

Con la victoria en la Copa Sudamericana, Liga de Quito volvió a lo más alto del fútbol de la Conmebol y también se ha convertido en uno de los equipos que más títulos internacionales ha conseguido en los últimos 15 años, solo por debajo de River Plate.

“En Bolivia fueran eternos campeones”

El presidente de Liga de Quito, Isaac Álvarez, también defendió al club en su momento por aquellos que afirman que la altura de Quito es la que los hace ganar. El directivo comparo esta realidad con los equipos de Bolivia, los cuales también juegan en una altura incluso superior a la de Ecuador, pero que no han logrado ganar títulos. “Dicen que Liga de Quito es Campeón porque se juega en la altura de Quito, pero si fuera por la altura, los equipos y clubes de Bolivia fueran los eternos campeones”, afirmó el directivo.

La vuelta de la Recopa Sudamericana no será en altura

Finalmente con la victoria en la Copa Sudamericana, Liga de Quito también se ha clasificado para la Recopa Sudamericana de 2024. El equipo ecuatoriano deberá enfrentar al campeón de la Copa Libertadores, que podría ser Fluminense o Boca Juniors. Sea cual sea el rival, la final de vuelta se jugará fuera de la altura en Buenos Aires o en Rio de Janeiro. Los ‘Albos’ buscarán en esta copa su sexto título internacional.