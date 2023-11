Enner Valencia sigue imparable en Brasil, el delantero ecuatoriano venía anotando a jornada consecutiva con Internacional en el Brasileirao y ahora marcó nuevamente. En esta ocasión el capitán de la Selección de Ecuador mostró una de sus mejores características, el salto y cabezazo.

Internacional vence 1×0 a América Mineiro gracias a un sólido cabezazo y salto de Enner Valencia en el área chica, con el cual también le sacó una gran diferencia a su marca. El delantero ecuatoriano madrugó a toda la defensa rival y aprovechó que el arquero no se decidía a salir a buscar el centro. Es la cuarta jornada consecutiva para el tricolor anotando.

Tras sus múltiples fallos en la Copa Libertadores, donde Internacional acabó eliminado en semifinales, Enner Valencia dio un paso al frente ante las críticas y de a poco ha recuperado todo el cariño de su afición. Desde aquella dolorosa eliminación, el ecuatoriano ha anotado en cinco de los seis partidos que ha disputado su equipo.

Esta victoria, en caso de concretarse, sería muy importante para Enner Valencia e Internacional, puesto que, con la misma se empiezan a consolidar como uno de los candidatos a meterse en la próxima edición de la Copa Sudamericana. Los puestos de Libertadores están todavía a 9 puntos. Quedan 7 jornadas por jugar.

Enner Valencia firmó por Internacional tras su gran paso en Europa con la camiseta del Fenerbahçe, donde fue el goleador de la Liga de Turquía. Desde su regreso a Sudamérica, el delantero tricolor ha destacado con la camiseta de los Porto Alegre en la Copa Libertadores y ahora en el Brasileirao, donde de a poco también escala en la tabla de goleadores.

Marca por cuarto partido consecutivo

Valencia está pasando por otro gran momento en Brasil, el delantero ha marcado en cinco de los últimos seis partidos de Internacional. Solo no anotó en la derrota ante Bahía. Enner le marcó 1 gol a Gremio, 2 a Santos, 1 a Vasco Da Gama, 1 a Coritiba y 1 a América Mineiro.

¿Enner Valencia puede ser el goleador del campeonato?

Con su gol ante América Mineiro, Enner Valencia ya suma 6 goles en el campeonato y se pone a 10 del líder del torneo que es Tiquinho Soares, quien tiene 16 tantos y es uno de los mejores jugadores de toda la temporada. Sin embargo, lo del ecuatoriano tiene mucho mérito porque apenas llegó a Internacional en julio de 2023.

Así lo necesita la Selección de Ecuador

Otro equipo muy interesado en el nivel de Enner Valencia es la Selección de Ecuador. El delantero no ha marcado en un partido oficial con ‘La Tri’ desde el pasado mundial de Qatar 2022 y para esta doble fecha FIFA (vs Venezuela el 16 de noviembre y vs Chile el 21 de noviembre) ‘La Tri’ está urgida de sumar los seis puntos. El capitán de la Selección de Ecuador también buscará callar las críticas de los últimos meses en los que se pide su suplencia.