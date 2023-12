La defensa de la Selección de Ecuador se ha convertido en una de sus principales fortalezas en los últimos meses para ‘La Tri’. Jugadores como Piero Hincapié, William Pacho, Félix Torres, Robert Arboleda, entre otros, han destacado en sus clubes y también en Ecuador, al punto de ahora ser destacados por el histórico jugador del fútbol mundial, Diego Godín.

En entrevista con María José Flores, Diego Godín reconoció que la Selección de Ecuador tiene 2 grandes centrales representados en Piero Hincapié y Félix Torres, el mítico jugador de Uruguay reconoció que ha seguido y mucho al jugador del Bayer Leverkusen: “A Piero Hincapié es el que más he seguido, lo vi jugar en Talleres, lo seguí en Alemania porque tenemos amigos en común, el Cacique Medina que lo tuvo como entrenador en Talleres y me comentó: ‘que vea a este chico que va a ser muy bueno’, tiene mucha capacidad. También he visto a Torres, tienen buenos zagueros jóvenes, de buen pie, dinámicos que han hecho fuerte a Ecuador”, avisó el ex jugador de Atlético de Madrid, Inter de Milán, entre otros.

Piero Hincapié es uno de los centrales ecuatorianos con mejor futuro en el fútbol europeo. Incluso el central ya ha sonado para reforzar a importantes clubes del continente europeo como AC Milán, Napoli, Tottenham, entre otros. El futbolista tricolor está cumpliendo su tercer año en Alemania.

El otro central destacado por Diego Godín es Félix Torres, que casualmente provocó la única derrota de Uruguay en estas Eliminatorias con un doblete en la segunda fecha. En esta temporada también ha tenido un importante aporte goleador en el Santos Laguna, debido a que, en 20 partidos anotó 5 goles, más el doblete con el equipo nacional lo llevan a 7 tantos solo en el semestre.

El gran nivel de la defensa de la Selección de Ecuador también ha quedado muy presente en el comienzo de las Eliminatorias rumbo al mundial de 2026. El equipo nacional apenas ha recibido 3 goles en toda la clasificatoria y 1 de estos fue de tiro libre.

¿Es la mejor defensa de Sudamérica?

Con proyecciones a futuro la defensa de la Selección de Ecuador se muestra como una de las mejores de Sudamérica, sin embargo, desde los números en Eliminatorias se ve superada por la de Argentina que solo ha recibido 2 goles e igualada con la de Colombia, Venezuela y Paraguay que también solo han permitido 3 goles. La próxima Copa América también será importante para medir a estas sagas defensivas.

¿Piero Hincapié es el mejor defensa del fútbol ecuatoriano?

Aunque los defensas de la Selección de Ecuador se encuentran en un gran momento con jugadores como Félix Torres, Robert Arboleda, William Pacho, entre otros, es Piero Hincapié el que mejor presente y futuro muestra. En lo que va temporada el jugador del Bayer Leverkusen ha disputado 13 partidos con el equipo y ya tiene incluso una asistencia. Además, también ha recuperado su lugar en el once titular del equipo de Xabi Alonso. El ecuatoriano tiene contrato hasta 2027, pero con este nivel no se descarta movimientos en el próximo mercado de transferencias.