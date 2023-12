Este miércoles 6 de diciembre de 2023 el presidente de Ecuador, que se ha identificado como hincha de Emelec, Daniel Noboa, se refirió al mal momento que atraviesa el equipo ecuatoriano. El primer mandatario fue muy claro en lo que le produce ver al equipo azul.

Daniel Noboa fue electo como presidente constitucional de Ecuador en este 2023. El joven mandatario nunca ha ocultado que es hincha de Emelec, pero no está nada contento con su juego en este 2023: “No lo veo a Emelec porque me da depresión. Lo veo en televisión porque la televisión la puedo apagar, cuando voy al estadio no puedo apagar”, afirmó Noboa en una entrevista.

El 2023 para Emelec ha sido muy malo, el equipo azul cambió de entrenador en dos ocasiones, tuvo varios casos de indisciplina, y también estuvo durante gran parte del año peleando el descenso. Además, finalmente no pudo conseguir cupo para torneo internacional en el 2024 y solo competirá por la LigaPro, algo histórico en los últimos 15 años.

Asimismo, el futuro inmediato luce muy incierto para un Emelec que carece de recursos económicos importantes para 2024; puesto que, se le complicaría las renovaciones de Luis Fernando León, Aníbal Chalá y otros jugadores que son titulares en el once de Hernán Torres.

Por otro lado, los aficionados de Emelec también se han sentido identificados con las palabras del presidente. “Lo entiendo presidente, pero los azules somos en las buenas y en las malas”; “A quién no le da tristeza ver al Bombillo“; “Estamos iguales”; “En eso te doy la razón”, fueron algunos de los mensajes en redes sociales.

En 2023 Emelec logró los mismos puntos que Liga de Quito solo en la segunda etapa

Tan malo fue el 2023 de Emelec que en todo el año sumó 36 puntos entre las dos etapas, ese mismo puntaje fue alcanzado por Liga de Quito solo para ganar la segunda etapa de la LigaPro, que se metió a la final con 36 unidades. A inicios de la segunda etapa del campeonato, el ‘Bombillo’ estuvo a solo un punto de los lugares del descenso.

¿Podrá Emelec mejorar en 2024?

La gran apuesta de la nueva directiva de Emelec pasa por mejorar sus resultados en 2024, de ahí que, el club busque reforzarse con importantes jugadores y también tratar de mantener algunos jugadores que terminan contrato como Luis Fernando León, Aníbal Chalá, José Francisco Cevallos, entre otros.