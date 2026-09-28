Otro histórico y titular en la Selección de Ecuador podría perder el puesto con Marcelo Gallardo.

Marcelo Gallardo tiene que darle la vuelta al mal momento que tuvo con la Selección de Ecuador ante Corea del Sur. En ese encuentro, el equipo tricolor acabó siendo goleado por 3 a 0 y ahora contra Japón se debe mejorar el nivel. De ahí que, el DT analiza varios cambios.

Un cambio casi seguro en el once de Ecuador, es el que haría Marcelo Gallardo para con Hernán Galíndez, puesto que, el portero ecuatoriano rotaría y en su lugar entraría Gonzalo Valle. El arquero de Liga de Quito viene haciendo una gran temporada.

El otro histórico que perdería el puesto en Ecuador

Ahora también otro histórico que ha quedado expuesto en los últimos partidos de Ecuador es Pervis Estupiñán. El lateral de AC Milan no viene con un gran nivel, y hasta en su club alterna titularidades y suplencias. El jugador empezó desde el arranque ante Corea del Sur.

A diferencia de otros momentos, en Ecuador no está Piero Hincapié, quien venía reemplazando a Pervis Estupiñán. Por lo cual, Gallardo tendría que mover otras opciones en el banco, siendo Fricio Caicedo una opción. Aunque el jugador del Inter Miami se siente más cómodo como central.

Pervis Estupiñán fue titular ante Corea del Sur. (Foto: GettyImages)

La próxima parada para Ecuador contra Japón pinta como crucial para varios jugadores del equipo nacional. No obstante, todo está en manos de Gallardo. El entrenador prometió cambios y se espera que estos lleguen muy pronto para ya ver su mano.

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¿Cuándo juegan Ecuador contra Japón?

La Selección de Ecuador volverá a jugar contra Japón hasta el próximo jueves, 1 de octubre de 2026. El partido comenzará desde las 05H00 (EC). Este encuentro es la semifinal de la Copa Kirin, y es la gran posibilidad para los de Gallardo avanzar a una final.

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