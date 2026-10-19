Ruben Amorim, DT de AC Milan, defiende a Pervis Estupiñán con 3 contundentes palabras

Pervis Estupiñán la pasa mal en el AC Milan, después de que el ecuatoriano volviera a protagonizar un importante número de críticas de los aficionados. El jugador ecuatoriano se quedó en Italia para esta temporada y es por eso que ahora su DT sale a defenderlo.

Tras la victoria contra Atalanta, nuevamente Pervis Estupiñán acabó siendo muy cuestionado por los hinchas. El jugador ecuatoriano no se ha logrado ganar la confianza de los aficionados y estos lo tienen en la mira e incluso pidieron su salida. Amorim confirma que él confió en el ecuatoriano y por eso se quedó.

“Teníamos una lista de clubes que lo querían, pero dije que no. Está jugando porque yo lo elegí, creo en él y estoy convencido de que será muy importante para el equipo”, comentó el entrandor portugués sobre el jugador ecuatoriano y su rendimiento.

Con este voto de confianza, se espera que Pervis Estupiñán vaya siendo titular en los próximos partidos con AC Milan y pueda recuperar ese nivel que tuvo en la Premier League. Si bien es cierto, son dos ligas completamente diferentes, el rendimiento del ecuatoriano ha bajado notablemente.

Pervis Estupiñán es titular en AC Milan. (Foto: GettyImages)

Pervis Estupiñán ha bajado tanto su nivel que el ecuatoriano incluso perdió su puesto en la Selección de Ecuador. El lateral tricolor ya dejó de ser titular y quien lo reemplazó fue Piero Hincapié, ahora cuando el jugador de Arsenal se lesionó es que volvió a jugar.

Publicidad

Los números de Pervis Estupiñán en esta temporada

En esta temporada, el ecuatoriano ha jugado ya un total de 340′ minutos repartidos en 7 partidos. Por lo cual, el jugador ecuatoriano viene siendo importante para Amorim aunque todavía no ha marcado ni un gol o ha dado alguna asistencia.

Encuesta¿Pervis Estupiñán se debe ir de AC Milan? ¿Pervis Estupiñán se debe ir de AC Milan? YA VOTARON 0 PERSONAS

En síntesis: