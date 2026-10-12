No solo Pervis Estupiñán: AC Milán “fichó” a otro jugador ecuatoriano

El gigante italiano ha tenido a otro jugador ecuatoriano en su plantilla y el país está sorprendido.

Pervis Estupiñán fichó por AC Milán y se convirtió en el primer jugador ecuatoriano en la historia en vestir estos colores. Sin embargo, no sería el único. Ahora se revela que hay otro futbolista de raíces ecuatorianas destacando en el equipo de las 7 Champions.

El famoso Scout César Mosquera reveló que en las filas de AC Milan hay otro jugador ecuatoriano que en un futuro podría acompañar a Pervis Estupiñán como otro tricolor vistiendo estos colores. Es un joven futbolista que también puede destacar en Italia.

De acuerdo a la revelación de Mosquera se trata de Daniel Amagua, joven jugador de 15 años que nació en Italia, pero que es de padres ecuatorianos. La Federación Ecuatoriana de Fútbol ya estaría al tanto de quién es y de su nivel en AC Milan.

El joven futbolista es uno de los talentos más importantes del equipo filial de Milán y es perfectamente elegible para comenzar el periodo de formativas con la Selección de Ecuador. Aunque también viene siendo muy observado por la Federación de Italia.

El otro jugador ecuatoriano que despunta en AC Milan. (Captura de pantalla)

La Selección de Ecuador tiene que estar muy atenta al jugador para poderlo convocar en los siguientes meses. No es la primera vez, que Ecuador se beneficiaría de un jugador que nació en Europa e hizo inferiores allá para luego llegar a ‘La Tri’.

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Los otros jugadores ecuatorianos que ‘La Tri’ sacó de Europa

Hay varios casos, pero entre los más destacados que Ecuador pudo sacar de Europa están jugadores como Jeremy Sarmiento y John Yeboah. Que jugaron incluso para las selecciones de Alemania e Inglaterra, en categorías inferiores, y luego terminaron defendiendo a Ecuador por sus padres.

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