Emelec tuvo un pésimo 2023, donde después de 15 años se quedó fuera de torneos internacionales y durante gran parte del campeonato también estuvo peleando el descenso. Ante este mal momento, Nassib Neme, histórico directivo y multicampeón con el equipo, cuestionó la actual directiva de José Pileggi y el “caos” que vive el club azul.

Nassib Neme es uno de los principales directivos en la historia de Emelec y estuvo en el club hasta finales de 2022, cuando ya tomó el poder el directorio de José Pileggi. Tras su salida los resultados han sido muy negativos en el club y el histórico directivo en diálogo con El Universo ‘señaló’ directamente: “No lo veo con conocimientos para analizar y avanzar. Cometió tantos errores, uno tras otro, que no lo veo con la necesaria capacidad administrativa, económica y dirigencial para revertir el caos y deterioro institucional en que ha sumido al Emelec”, avisó Neme.

En este 2023, Emelec apenas sumó 36 puntos en todo el año, los mismos que sumó Liga de Quito solo en la segunda etapa para ser puntero y clasificar a la final de campeonato. El ‘Bombillo’ terminó undécimo en la tabla de posiciones acumulada, ante lo que Neme volvió a cuestionar: “Antes en Emelec nos amargábamos y nos cuestionábamos porque fuimos subcampeones, luego de perder una final. Ahora nos contentamos con ser undécimos y ser el segundo equipo con menos goles en contra”, cuestionó el directivo en El Universo.

Tan malo fue el 2023 para Emelec, que en el inicio de la segunda etapa, el equipo azul solo estaba fuera del descenso por un punto o por el gol diferencia. Al final terminó salvando la categoría mucho antes de lo esperado, pero no jugará ningún torneo internacional en el 2024, algo histórico en los últimos 15 años.

Por su parte, José Pileggi evitó entrar en ‘polémicas’ con el ex presidente de Emelec, Nassib Neme, en el Consejo de Presidentes de la LigaPro, el actual directivo respondió: “Qué puedo decir, no voy a entrar en el juego de polémicas, me han estado buscando hace mucho la lengua sobre eso y no voy a hacerlo“, contestó visiblemente molesto.

¿No hay autocrítica en Emelec?

El actual directorio de Emelec no solo ha tenido problemas deportivos, sino que también de a poco el equipo que ganó las elecciones se ha deteriorado, puesto que, varios han renunciado y dejado en soledad, de a poco, a José Pileggi: “Todos son culpables de lo que sucede. La culpa de lo que ocurre es de Neme, de Edmundo Véjar, de toda la anterior directiva, de Ismael Rescalvo, de los representantes de los jugadores (…) hasta de los reporteros y periodistas, pero en ningún caso de él. Pileggi cree que los análisis, críticas y opinión de los demás deben coincidir con la suya”, apuntó Nassib Neme.

¿Qué le espera a Emelec en el 2024?

Las fuertes críticas de Nassib Neme evidencian la importante división interna que atraviesa Emelec en los últimos meses. Para 2024 existe mucha incertidumbre con el equipo, que ahora trabaja en renovaciones de varios jugadores y en fichajes, no obstante, la realidad financiera sería complicada en el club y los aficionados se muestran preocupados por lo que podría pasar en el siguiente año.