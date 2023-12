El 2023 para Emelec ha estado lleno de polémicas y más noticias fuera de la cancha que dentro de la misma. Hace varios días se conoció que los jugadores habían decidido no entrenar por qué el club les debía dinero, no obstante, ahora desde el club aclaran porque a inicios de mes, los jugadores decidieron parar.

El presidente de Emelec, José Pileggi, reveló que no fue que el club les esté debiendo algún dinero a los jugadores. El directivo fue muy contundente para aclarar que: “Están al día y cualquiera que quiera visitar el club para verificarlo se lo podemos mostrar. Anteriormente ya sacamos un certificado, de que estabamos al día, porque empezaron a molestarnos mucho por los meses de marzo, abril y mayo”, sentenció el directivo.

No obstante, los jugadores de Emelec decidieron el 1 de diciembre de 2023 no terminar el entrenamiento, ante esto Pileggi también aclaró a que se debió: “Los jugadores se pararon porque querían conversar qué va a pasar el mes de diciembre en cuanto a sus vacaciones y aumentos. Querían saber qué va a pasar, porque vamos a parar y a volver a jugar a finales del mes de febrero. Y como club tenemos que pagar 3 meses adicionales“, comentó el presidente.

A lo largo de todo el 2023 se han filtrado noticias de posibles atrasos salariales de Emelec para con sus jugadores; desde el club se ha buscado aclarar esta situación siempre afirmando que no hay deuda. No obstante, si tuvo que acordar a inicios de año salidas “gratis” con jugadores a los que ya se les venía debiendo montos importantes como Sebastián Rodríguez y Dixon Arroyo.

Tan malo fue este 2023 para Emelec, que los azules estuvieron muy cerca de los lugares del descenso hasta mediados de la segunda etapa del campeonato. Además, también se registraron casos de indisciplina que terminaron con la salida de jugadores referentes como Miller Bolaños y Bryan ‘Cuco’ Angulo.

Hay mucha incertidumbre económica en Emelec

Para 2024, Emelec cambiaría casi en su totalidad la plantilla, puesto que, varios jugadores terminan contrato y no serían renovados en su mayoría. Otros futbolistas extranjeros también ya no continuarán o no se hará uso de su opción de compra. No obstante, los aficionados están muy preocupados por la realidad financiera del club para el siguiente año y cómo se contratarán nuevos fichajes.

¿Se renovará a Luis Fernando León?

Por otro lado, José Pileggi también se refirió a uno de los principales deseos de los hinchas del club: La renovación de Luis Fernando León. “Estamos en eso, esperamos tener buenas noticias en los próximos días, no solo sobre el caso de él, sino de otros jugadores más que estamos en negociaciones de renovar”, confirmó el presidente.

Emelec no jugará torneos internacionales en 2024

El 2024 también asoma como un año muy complicado e histórico para Emelec, debido a que, el club no competirá por primera vez en 15 años en un torneo internacional y el siguiente curso solo se dedicará a la LigaPro y una eventual Copa Ecuador; pasando a ser una obligación por su historia pelear en los primeros lugares.