Este sábado 11 de mayo de 2024 se ha informado que si la LigaPro tiene un acuerdo con GolTv finalmente el torneo tricolor cambiaría de formato. Actualmente se juegan dos etapas de 15 fechas cada una, lo cual cambiaría de manera radical para el futuro inmediato.

Según la información de ‘Wachito’ Sánchez el nuevo formato de la LigaPro contemplaría que existan hasta 4 encuentros entre todos los equipos, tal y como se venía haciendo hace varios años. Con esto se aseguraría un al menos 4 Barcelona SC vs Emelec, 4 Liga de Quito vs Barcelona SC, 4 Liga vs Emelec, entre otros.

Este cambio de formato sería uno de los principales requisitos de GolTv para seguir ‘atado’ al fútbol ecuatoriano. Actualmente, la LigaPro se juega desde febrero, hay una para importante entre junio y julio, para volver en agosto y terminar a finales de noviembre e inicios de diciembre.

Los equipos de la LigaPro le avisaron a GolTv que tiene 15 días para pagarles los meses adeudados, caso contrario se hará un nuevo consejo de presidentes y se daría por terminado el vínculo. La empresa transmite exclusivamente el torneo desde 2018.

Esta es la sexta edición de la LigaPro, desde 2019. (Foto: Imago)

Varios equipos de la LigaPro han revelado que GolTv les debe más de 7 meses por los derechos de transmisión. La molestia es importante, puesto que, para muchos este dinero es una parte vital de su presupuesto para pagar sueldos, concretar fichajes y otros.

¿Hasta cuándo tiene contrato GolTv con la LigaPro?

El polémico ingreso de GolTv al fútbol ecuatoriano se dio con un contrato muy importante, el cual estipulaba un primer vínculo hasta de 10 años con una posible extensión por 10 años más. Es decir, el acuerdo sería hasta 2028, aunque con las nuevas disputas podría terminar en esta misma temporada.

¿Se transmitirá la fecha 12 de la LigaPro 2024?

Asimismo, se ha revelado que la fecha 12 de la LigaPro se transmitirá sin problema este fin de semana. Lo más probable es que la primera etapa termine sin novedades en la pantalla de GolTv y cualquier cambio, de ser necesario, vendría para el segundo semestre de 2024.