El deporte ecuatoriano vive un hecho insólito después de que se revelara que el ciclista tricolor que hizo historia en Tokio en los Juegos Olímpicos, Richard Carapaz, se quedaría sin la posibilidad de defender su medalla de oro. El corredor no sería el favorito para representar al país en París 2024.

Richard Carapaz sorprendió al mundo entero y conmovió al Ecuador cuando en 2021 ganó la medalla de oro en ciclismo de ruta en Tokio 2021. El ecuatoriano le dio la segunda medalla de oro, en ese momento, al país y pasó a la historia por su gran gesta.

No obstante, 3 años después todo ha cambiado y por más insólito que parezca el campeón de ruta podría no ir a defender su título en París 2024. La Federación de Ciclismo de Ecuador solo tiene un cupo para esta competencia y expidieron un reglamento donde la ‘Locomotora’ no es el favorito vs Jhonatan Narváez, quien tiene mejores estadísticas en dicha comparación.

Ante esta posibilidad, Carapaz se mostró muy molesto y decepcionado en una entrevista con Teleamazonas: “Ahora mismo estoy en el mejor estado de mi forma y creo que es algo que yo me lo he ganado y que una persona que está sentada en un escritorio me lo puede quitar. Eso es algo que a mí me pertenece”, sentenció el ciclista.

Richard Carapaz ganó la única medalla de oro en el ciclismo ecuatoriano. (Foto: Imago)

La polémica viene también porque la FEC (Federación Ecuatoriana de Ciclismo) no tomará en cuenta los puntos que se hicieron el periodo olímpico de 2020 a 2023, donde Carapaz acumuló más de 6.000 puntos, mientras que Narváez solo llegó a 1.356. La FEC elaboró un filtro en marzo de este año con validez hasta mayo que se basa en los puntos UCI del Word Ranking en este 2024, resultados de las pruebas de 1 día de la UCI y el análisis de un entrenador y/o metedologo.

La ausencia de Richard Carapaz sería un escándalo mundial

Aunque aún no se decide oficialmente qué ciclista ecuatoriano correrá en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, la posible ausencia de Richard Carapaz ya está recorriendo el mundo en los principales medios de comunicación. El tricolor correrá El Tour de Francia a finales de mayo.

Richard Carapaz no se quiere pelear con Jhonatan Narváez

También Richard Carapaz ha querido dejar claro que no se quiere pelear con Jhonatan Narváez, con el cual compartió equipo en 2021 para ganar la medalla de oro. “La Federación quiere hacer como un pleito entre dos corredores que tenemos una amistad, por algo que no tiene base ni sustento”.