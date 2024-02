Mientras la plantilla se concentra en el tema deportivo, la directiva de Emelec tiene que resolver dos temas que han trascendido en la prensa local. Dos de sus ex referentes han entrado a una pugna legal y de declaraciones por supuestos valores adeudadso.

Miller Bolaños acusa despido intempestivo tras las declaraciones de Xavier Chávez hace varias semanas, sumado a que se declara como agente libre tras dos meses de sueldos impagos. El volante estaría intentando cobrar todo el año de contrato que le restaba, con una cifra superior a los 400 mil dólares en total.

A esta cifra se le suma el valor que reclama el extremo ecuatoriano Joao Rojas. El ‘tricolor’ reclama el porcentaje que le correspondía por el su venta al Monterrey CF de México.

Rojas era acreedor del 15% del valor traspaso total, este valor corresponde a 300 mil dólares. El ex SD Aucas fue vendido por casi 3 millones de dólares, el club azul acusa de no haber recibido aún la transferencia de la venta.

La directiva anterior de Emelec sostiene que a Rojas no se le quedó adeudado ningún valor en concepto de salarios, además reconoció que a esa fecha no había recibido el pago del Monterrey.

Las salidas de Emelec para el 2024

Las nuevas contrataciones no son las únicas novedades de Emelec para el 2024. Miller Bolaños y Bryan Angulo no arreglaron su situación disciplinaria y salieron, mientras que José Francisco Cevallos, Alexis Zapata y Diego García no fueron renovados.

Los refuerzos de Emelec para el 2024

Emelec tiene hasta ahora ocho refuerzos confirmados para este 2024 tras Maicon Solis, Marcelo Meli, Bryan Rivero, Facundo Castelli, Christian Erbes, Joao Quiñónez, Washington Corozo y Andrés Ricaurte.