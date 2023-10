Emelec logró un acuerdo de pago con este ex jugador

Este jueves 12 de octubre de 2023 se confirmó que Emelec ya acordó el pago de una deuda con un ex jugador, que demandó al club por más de 100.000 dólares. Mauro Quiroga, que estuvo en el equipo por solo un año, demandó al ‘Bombillo’ por un incumplimiento de contrato.

La deuda de Emelec con Mauro Quiroga se debe a que el club no le había pagado en los últimos meses de 2022 y eso da un acumulado de 136.904 dólares. El delantero argentino apenas estuvo en el club por un año y su rendimiento fue muy irregular, puesto que, entre la primera y segunda etapa el delantero solo anotó 7 goles.

El paso de Mauro Quiroga fue muy desapercibido por los hinchas, debido a que, nunca pudo cumplir con las expectativas y se quedó como suplente de Alejandro Cabeza en casi toda la temporada. El delantero anotó entre todos los torneos con Emelec un total de 11 goles; 7 por la LigaPro, 2 por la Copa Ecuador y 2 por la Copa Libertadores.

Desde Emelec se tienen que seguir saldando importantes deudas que no han sido adquiridas por la actual directiva como la de Quiroga, Bangoura y Vega, sin embargo, es obligación del vigente directorio saldar estos valores, puesto que, si no se lo hace, Emelec se vería prohibido de poder inscribir nuevos jugadores y la FIFA lo podría sancionar aún más fuerte.

Emelec confirma un acuerdo de pago con Mauro Quiroga

Mediante sus redes sociales, Emelec también confirmó que se llegó a un acuerdo de pago con el delantero argentino, pero no aclaró cómo se le pagará y en qué tiempos. No obstante, tanto el delantero como el club han quedado conformes con este convenio y se espera que el equipo ecuatoriano no vuelva a tener problemas con este caso.

Son varias deudas para Emelec

La de Quiroga solo es una de las deudas que Emelec ha logrado solucionar, debido a que, en los últimos días el equipo azul recibió la querella de Leandro Vega, que le pide un pago de más 300.000 dólares. Además, el ‘Bombillo’ también debe pagarle a Lass Bangoura y no se descarta que lleguen otras demandas de ex jugadores en los próximos días.

¿Por qué Emelec tiene varias demandas y deudas con ex jugadores?

Los reclamos que le han llegado a Emelec por el pago de sueldos atrasados y posteriores demandas, en su mayoría, son de jugadores de temporadas anteriores que no recibieron sus pagos y ahora buscan acuerdos financieros con el club.

“Las demandas en Emelec aparecen todos los días. Con el Banco del Pacífico tenemos una obligación de 13 millones de dolares. Si tienes la obligación, no hay problema, lo que pasa es que tiene que estar bien estructurada, en el año teníamos que pagar 4 millones y eso te quita del presupuesto del club”, explicó el presidente de Emelec, José Pileggi.

¿Cuáles pueden ser las sanciones para Emelec si no paga las deudas?

Si Emelec no cumple con sus deudas podría se prohibido de inscribir jugadores en el ámbito nacional e internacional por un periodo de hasta 3 ventanas seguidas, si aún así no ha pagado, la sanción para el equipo sería remitida a la Comisión Disciplinaria de la FIFA, donde el equipo podría llevarse sanciones que ya afecten directamente en lo deportivo.