Emelec no quiere a este jugador, pero otro equipo de la LigaPro le abre las puertas

Este jueves 13 de junio de 2024 se reveló que Emelec ha descartado totalmente a un jugador ecuatoriano para la segunda etapa de la LigaPro, pero lo “prestaría” a otro club del fútbol ecuatoriano. En el ‘Bombillo’ ya trabajan en varias salidas y también en fichajes.

Finalmente, Edgar Lastre no entra en los planes de Emelec para esta segunda etapa de la LigaPro. Según reveló Alejandro Ruilova, el extremo/lateral ecuatoriano se ha metido en planes de Delfín y El Nacional. En esta misma semana se aclararía su futuro.

Lastre fue una de las grandes apariciones de Emelec en la temporada 2022, sin embargo, de a poco fue perdiendo espacio y regularidad en el once titular. El jugador ecuatoriano también estuvo involucrado en actos de indisciplina en la temporada 2023.

Ante esta situación, Emelec lo cedió al fútbol peruano en el 2024, donde tuvo algunos buenos momentos, no obstante, no le alcanzó para seguir hasta finales de año. Regresó a Ecuador para sumarse al trabajo de los azules, pero no entra en consideración del equipo.

Edgar Lastre ya no es considerado en Emelec. (Foto: API)

Lastre se convertiría en la primera salida confirmada de Emelec para esta segunda etapa y también en el que más rápido encontraría equipo. Aún en el club se analiza qué hacer con jugadores como Andrés Ricaurte, Jackson Rodríguez, Rodrigo Rivero, entre otros.

Las salidas que Emelec tendría para la segunda etapa de la LigaPro

En Emelec se analiza definitivamente qué hacer con los siguientes jugadores: Andrés Ricaurte, Jackson Rodríguez, Joel Quintero, Dixon Vera, Rodrigo Rivero, Maicon Solis y Jhon Jairo Sánchez. En el club también solo pueden cambiar dos jugadores extranjeros para la segunda etapa del campeonato.

Emelec no puede fichar por una sanción de la FIFA

Asimismo, Emelec en esta temporada ha recibido varias demandas y por la mala inscripción de juveniles, el club ahora fue sancionado por la FIFA y no podrá inscribir jugadores nuevos durante dos años. El equipo ya apeló esta sanción y espera una resolución favorable en las siguientes semanas.