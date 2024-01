Este martes 2 de enero de 2024 trascendió la información de que el volante colombiano, Andrés Ricaurte, se quedaba lejos de Emelec para esta nueva temporada por no pasar las pruebas médicas, sin embargo, esto ha quedado totalmente descartado.

Desde Colombia, en medio digital Antena 2 había revelado que Andrés Ricaurte se quedaba fuera del proyecto de Emelec por un problema en su rodilla y no pasar las pruebas médicas. Dicha información trascendió en Ecuador, puesto que, el club aún no ha comenzado de manera oficial los chequeos médicos a sus jugadores.

Tanto Andrés Ricaurte como su entorno han descartado dicha información, debido a que, el volante aún está en Colombia definiendo que día viajar al país para incorporarse a la pretemporada del club. El ex capitán del DIM aún no ha llegado al país y no se ha realizado ningún chequeo médico.

Andrés Ricaurte se convirtió en el primer fichaje oficial de Emelec para la temporada 2024, y hasta el momento en el único refuerzo extranjero que ha anunciado el club para 2024. El volante llegaría al ‘Bombillo’ por pedido exclusivo de Hernán Torres, quien a inicios de diciembre de 2023 confirmó que renovaba con el equipo azul hasta finales de este año.

Emelec comenzará oficialmente su pretemporada el próximo 15 de enero de 2024 en Ecuador. El azul tiene previsto realizar varios trabajos y partidos amistosos en este mes antes del inicio de la LigaPro. Esta será la primera vez que Hernán Torres comienza trabajos con el equipo azul desde inicios de año, ya que en 2023 apenas se incorporó al club para el final de la primera etapa y comienzo de la segunda.

¿Es un buen refuerzo Andrés Ricaurte para Emelec?

En la última temporada Andrés Ricaurte se perdió 6 meses de competencia por una lesión de rodilla, y aunque registró participación en 41 partidos con la camiseta del DIM apenas sumó un total de 2.023 minutos; solo pudo anotar 1 gol y dio 6 asistencias. Su estado físico se determinará cuando llegue al país y sea sometido a los chequeos médicos con el ‘Bombillo’.

Emelec anunciará más refuerzos extranjeros y ecuatorianos

Por otro lado desde Emelec se anunció que en esta semana se vienen varios anuncios importantes en cuanto a las renovaciones y contrataciones para la plantilla 2024. El equipo eléctrico aún tiene varias plazas para jugadores extranjeros y también estaría pretendiendo a varios jugadores nacionales que destacaron en la LigaPro, como ya fue el caso de Maicon Solis. Asimismo, el club anunciaría qué pasa con José Francisco Cevallos, Joseph Espinoza, entre otros.