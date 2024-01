Emelec sigue trabajando en completar su plantilla para la temporada 2024, donde ya ha concretado varios fichajes y ahora también se trabajaría en la renovación de un titular. Aunque el jugador ya estaba casi fuera del club, ahora se reveló que el club iría decididamente por su ampliación de contrato para este 2024 y más años más en el ‘Bombillo’.

El director de comunicaciones de Emelec, Carlos Usategui, reveló en El Canal del Fútbol que el ‘Bombillo’ sí está interesado en renovar al jugador José Francisco Cevallos, aunque hace varias semanas se reveló que su continuidad estaba muy distante. “Hay una intención de conversar con él“, reveló el trabajador de Emelec en una diálogo con El Canal del Fútbol.

José Francisco Cevallos fue uno de los principales jugadores en Emelec para que el club no peligre en perder la categoría. El volante asumió un rol muy importante en el once titular tras la salida de Miller Bolaños y en varias ocasiones reveló que quería seguir en el club.

El volante ecuatoriano no se ha integrado a los entrenamientos de Emelec ni se presentó a las pruebas médicas, no obstante, las bajas que el club ha sufrido en esta posición y la polivalencia de José Cevallos lo vuelven un objetivo de mercado no solo para el ‘Bombillo’ sino también para otros equipos de la LigaPro.

Emelec comenzará su pretemporada en los próximos días; el club ya casi ha cerrado su cuota de fichajes y solo estaría por definir la situación de José Cevallos y algún otro fichaje por llegar. Hernán Torres y la mayoría de jugadores ya han reportado en el complejo deportivo de los azules.

¿Desde cuándo juega José Francisco Cevallos en Emelec?

José Francisco Cevallos llegó a Emelec en el 2020 y en 4 años registra los siguientes números: jugó 135 partidos, anotó 32 goles y dio 15 asistencias, mientras vistió de azul. En la última temporada jugó 36 partidos con la camiseta eléctrica, marcó 4 goles y dio 5 asistencias; siendo uno de sus mejores rendimientos personales.

¿Qué jugadores ha renovado Emelec?

Emelec ha renovado para este 2024 a solo dos jugadores que fueron titulares en el 2023. El club ha confirmado en sus redes sociales que Pedro Ortiz seguirá siendo capitán y arquero hasta 2026 y su defensa central y principal referente de los hinchas, Luis Fernando León seguirá también con los azules hasta 2027.

¿Cuáles fueron los fichajes de Emelec para 2024?

A falta de alguna sorpresa en el mercado de transferencias, Emelec ha confirmado a 8 fichajes para la temporada 2024, entre ecuatorianos y extranjeros. Los azules firmaron a: Andrés Ricaurte, Maicon Solis, Marcelo Meli, Washington Corozo, Rodrigo Rivero, Cristian Erbes, Facundo Castelli y Gustavo Cortez. Se esperan más anuncios oficiales en los próximos días.