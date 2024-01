Liga de Quito no le venderá este jugador a Emelec

Este sábado 13 de enero de 2024 se confirmó que Emelec finalmente se quedará sin uno de sus jugadores titulares para la nueva temporada. Liga de Quito ha decidido no venderle un jugador que había gozado de la confianza de Hernán Torres en la segunda etapa de la LigaPro.

Finalmente Liga de Quito y Emelec no llegaron a un acuerdo por la venta de Joseph Espinoza, quien estuvo a préstamo en el club azul en el 2023, e incluso se había presentado a los chequeos médicos para este 2024. El joven volante ecuatoriano ya se despidió del ‘Bombillo’ en sus redes sociales y finalmente ya se integrará a la pretemporada de Liga de Quito.

Hernán Torres le había dado a Joseph Espinoza un importante protagonismo en el once titular durante la segunda etapa de la LigaPro, onde incluso fue uno de los titulares fijos del DT colombiano. El joven ecuatoriano era una prioridad para los azules y él también quería quedarse en el club, no obstante, las negociaciones no llegaron a buen puerto.

Liga de Quito ha cambiado de entrenador para esta nueva temporada y finalmente el cuerpo técnico de Josep Alcácer tendrá que buscarle un lugar al volante. No se descarta que finalmente, LDU lo preste nuevamente a otro club de la LigaPro.

Durante casi todo el mercado de transferencias después de terminar la LigaPro, se informó que Joseph Espinoza continuaría en Emelec. Las negociaciones se alargaron por los cambios administrativos que estaba sufriendo Liga de Quito, y ahora la directiva de Isaac Álvarez no ha llegado a un acuerdo con el ‘Bombillo’.

Los números de Joseph Espinoza en Emelec

Joseph Espinoza tomó un importante protagonismo en la segunda etapa del 2023 con Hernán Torres en el banco de suplentes. El volante ecuatoriano solo había jugado 4 partidos en la primera etapa, pero en la segunda fase jugó los 15 encuentros. En todo el 2023 jugó un gran total de 22 encuentros con la camiseta de Emelec sumando 1.476 minutos en la cancha

Quién reemplazará a Joseph Espinoza en Emelec

La baja de Joseph Espinoza supone un importante problema para Emelec, debido a que, el joven volante ecuatoriano gozaba de la confianza del entrenador. El club ha fichado para esta posición a Marcelo Meli, Cristian Erbes y ya contaba en su plantilla con Cristhian Valencia y Roberto Garcés, quien regresó desde Libertad y busca revancha con el equipo azul.

Las salidas de Emelec para 2024

Con la salida de Joseph Espinoza se amplía la lista de “bajas” de Emelec para este 2024. Los jugadores que no continuarán en el ‘Bombillo’ son: Bryan Angulo, Diego García, Aníbal Chalá, Samuel Sosa, Bleiner Agrón, Carlos Villalba y muy probablemente Miller Bolaños, con quien aún no se ha definido la situación contractual, pero quien tendría todos los caminos para dejar Emelec.