Barcelona SC anunció como su nuevo fichaje a Byron Castillo y sin duda su contratación supone una importante polémica tras lo que fue su caso y sanción para la Selección de Ecuador. Desde FEF avisan todas las implicaciones y problemas que podría tener el equipo amarillo con el jugador.

El TAS dictaminó que Byron Castillo no nació en Ecuador y sancionó a la FEF en su momento. Ahora Francisco Egas avisa a Barcelona SC: “No creo que puedan ser sancionables los clubes que lo utilicen, pero en el TAS son 3 personas que deciden y nos dejan en un limbo importante que para mí es absolutamente peligroso. Para nosotros, con el laudo del TAS nos queda claro que Byron no puede volver a jugar por la Selección”, comentó el directivo en la Radio Redonda.

Barcelona SC jugará la próxima semana la Copa Sudamericana y seguramente los amarillos finalmente le den minutos a Byron Castillo, por la banda derecha. “Yo entendería que no debería haber un problema, pero eso no me quita el miedo de que lo haya. Para mí nunca debió haber un caso Byron Castillo, para mí él es ecuatoriano, tiene un pasaporte ecuatoriano”, sentenció el presidente.

El regreso de Byron Castillo podría suponer un problema para Barcelona SC, puesto que, aún no se confirma cómo lo han inscrito para usarlo en los diferentes torneos, estos por los problemas de su nacionalidad. El lateral está absolutamente descartado para volver a la Selección de Ecuador.

Byron Castillo estuvo cerca de jugar el mundial con la Selección de Ecuador. (Foto: Imago)

Si Byron Castillo vuelve a la Selección de Ecuador, ‘La Tri’ se expone a quedar fuera de todos los partidos y torneos internacionales: “La FEF puede llegar a ser considera reincidente y ser excluida, esa es una gran bandera roja“, terminó de revelar el directivo en la Radio Redonda.

¿Hasta cuándo jugará Byron Castillo en Barcelona SC?

Con su regreso a Barcelona SC se confirmó que Byron Castillo firmó un contrato con los amarillos hasta 2025. El lateral derecho vino tras un agitado paso por Peñarol, donde aunque tuvo buenos momentos, no se logró ganar un lugar en el once titular y por ende no fue renovado.

¿Con qué nacionalidad, Barcelona SC lo inscribirá a Byron Castillo?

Según las autoridades ecuatorianas el jugador es ecuatoriano, según el TAS nació en Colombia, no obstante, solo las autoridades de un país pueden determinar la nacionalidad de un jugador. Siendo así, se espera que Barcelona SC inscriba al jugador como ecuatoriano, la FEF analizará si es prudente y lo inscribirá para que pueda jugar la LigaPro y también la Copa Sudamericana.