Gonzalo Plata ha regresado a la Selección de Ecuador, tras su buen nivel en Catar. El extremo tricolor tiene la gran oportunidad de volver a convencer a Félix Sánchez de cara a jugar la próxima Copa América. Por otro lado, el ex Independiente del Valle también se animo a decidir en qué equipo del Astillero jugaría, entre Barcelona SC y Emelec.

En una entrevista con María José Flores, Gonzalo Plata no dudó en revelar qué equipo del astillero le gustaría para jugar: “¿En qué equipo del astillero jugarías? Me gusta Emelec, sí Emelec“, respondió el ex Independiente del Valle, que por un momento dudó, pero finalmente se decidió por los azules.

Gonzalo Plata casi no tuvo grandes actuaciones en el fútbol ecuatoriano, debido a que, tras su gran actuación en el Sudamericano Sub-20, el extremo fue vendido al fútbol de Europa y apenas pudo jugar en la LigaPro. Su único club en el país ha sido Independiente del Valle.

Tras esta confesión, ahora no se descarta que Emelec vaya a buscar a Gonzalo Plata en el futuro lejano, puesto que, aún tiene una edad para estar más de 10 años en el fútbol extranjero. En los últimos años son varios los jugadores que han regresado al país para jugar con Emelec.

El último gran fichaje de Emelec que llegó del fútbol extranjero es Cristhian Noboa, quien fue presentado como uno de los mejores fichajes de la historia de la LigaPro. El club azul también trajo hace un año de regreso a Miller Bolaños y Bryan Angulo, quienes fueron campeones con el equipo azul.

¿Cuántos partidos jugó Gonzalo Plata en la LigaPro?

Con la camiseta de Independiente del Valle, Gonzalo Plata apenas jugó 13 partidos en la LigaPro y anotó 1 gol y dio una asistencia. Posteriormente fue vendido al Sporting de Portugal, donde no tuvo regularidad, y se terminó marchando al Real Valladolid, su último equipo en Europa.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gonzalo Plata en Catar?

La decisión de Gonzalo Plata de marcharse a Catar sorprendió a propios y extraños y fue muy criticado. Sin embargo, el extremo ecuatoriano se ha logrado acoplar en los últimos meses y ha rendido a un nivel importante con 9 goles y 5 asistencias. Plata tiene contrato hasta junio de 2028.