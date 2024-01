Gustavo Cortez no jugó con Emelec por este motivo

Emelec ya disputó su primer partido amistoso contra Delfín en esta pretemporada. El club hizo jugar prácticamente a todos sus fichajes a excepción de tres: Washington Corozo, Cristhian Noboa y Gustavo Cortez, con este último se dispararon los rumores de su salida.

A lo largo del partido amistoso contra Delfín surgió la información de que Gustavo Cortez había tenido un desacuerdo con la dirigencia de Emelec y buscaba su salida para un equipo de Quito. No obstante, Ronald Pin informó que su ausencia en estos amistosos se debe a que el jugador ecuatoriano presentó una contractura muscular y por esto no jugó.

No solo fue Gustavo Cortez, quien tuvo problemas musculares para jugar con Emelec, esto también se repite con Washington Corozo, extremo que tampoco pudo jugar por problemas musculares. En cuanto a Cristhian Noboa apenas ha sumado más de 2 sesiones de entrenamiento y decidieron cuidarlo para este amistoso.

Gustavo Cortez llegó a Emelec tras un año muy irregular en Independiente del Valle. Hace pocos años el lateral tricolor irrumpió en el fútbol nacional con la camiseta de Universidad Católica, al punto de que vino Racing de Avellaneda a concretar su fichaje. En Argentina casi ni jugó con la ‘Academia’ y terminó regresando a Ecuador.

Cortez llegó a Emelec para suplir la delicada baja que sufrió el club con la salida de Aníbal Chalá. Ante su ausencia, Emelec tuvo que jugar con Cristhian Cruz por la banda izquierda en el primer encuentro amistoso y para ya el segundo sacó a Jackson Rodríguez, quien también quiere ganarse un lugar en el once.

Las estadísticas de Gustavo Cortez en el 2023 con Independiente del Valle

En Independiente del Valle; Gustavo Cortez no pudo ganarse el lugar de titular, y se terminó quedando sin espacio en el equipo de Martín Anselmi. En todo el año y entre todas las competencias, el lateral disputó 24 partidos, pero solo 4 fueron en el segundo semestre del año en la LigaPro. Solo dio una asistencia y no marcó goles en todo el año.

¿Hasta cuándo tiene contrato Gustavo Cortez con Emelec?

Emelec anunció que oficialmente Gustavo Cortez tiene contrato con el equipo azul hasta finales de 2024. El lateral por izquierda llegó con una opción de compra, que el club ya había acordado con Independiente del Valle, dueño de su pase. Este acuerdo se definirá con base en el rendimiento de todo el año del jugador.

¿Cuándo comenzará la LigaPro 2024?

La LigaPro 2024 comenzará el próximo fin de semana del 16 de febrero de 2024. Donde Emelec ya tiene un partido definido para comenzar el campeonato, contra Deportivo Cuenca y se podrá ver por la señal de Star+. Se espera que para este encuentro, el equipo azul ya pueda contar con todos sus jugadores y ya Gustavo Cortez esté recuperado para sumar en el equipo de Hernán Torres.